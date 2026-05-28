Abril arranca con una tasa de desempleo del 2.5% en el país

Encuesta de la Población Económicamente Activa (PEA)

La encuesta de la Población Económicamente Activa (PEA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que durante el mes de abril del presente año la tasa de desempleo en el país fue del 2.5%.

A pesar de que la cifra fue igual respecto al año pasado, hubo un incremento de marzo a abril, donde de 2.4% paso a 2.5%. Cuyo reporte registro que la población desocupada fue de 1.5 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 2,5 % de la PEA. Lo que indica que en abril de 2025, la población desocupada decreció en 35 000 personas.

Adicionalmente, reveló que en el cuarto mes del año la PEA fue de 62.1 millones de personas de 15 años o más, representando una población activa de aproximadamente 669 000 personas, 59% más que el mes de abril de 2025.

A su vez la PEA, señaló que al menos 60.6 millones de personas estuvieron ocupadas durante abril, cifra que representa 704,000 más que en el mismo mes de 2025, lo que representa un incremento de 0.1 %.

Las personas subocupadas -personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas- fue de 4.3 millones, es decir el 7.1 % de la población ocupada, mismo porcentaje registrado en abril de 2025.

Sectores e informalidad

Por otro lado, la totalidad de trabajadores informales en abril fue de 33.4 millones, cifra que representa el 55.2% de tasa de informalidad.

Respecto a la población ocupada por sectores tuvieron una distribución del 44.2 % del total en servicios, en comercio 19.3 %, en manufacturas el 16.4 %, en actividades agropecuarias 10.1 % , en construcción 8.6 % y otras actividades con 0.5% y finalmente el 0.7% no especifico su actividad económica.

Por otro lado, el reporte señalo que por género 24.5 millones de personas eran mujeres y 35.7 millones eran hombres, cuya participación refleja el 45.7 % de mujeres en edad de trabajar y del 74.2 % de hombres.

Este informe refleja el comportamiento económico del país que pese a los acontecimientos geopolíticos externo logró un crecimiento del 0.6% respecto al 2025 y del 1.5% del PIB de 2024.