La calificadora Moody´s advierte que Pemex dependerá del Gobierno y del marcado hasta 2028

PEMEX

El reporte presentado por la calificadora Moody´s señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) continuará dependiendo del respaldo del Gobierno así como del acceso al mercado financiero, para cubrir sus necesidades al menos hasta 2028.

Esta premisa fue concluida después de que la calificadora otorgara a Pemex la calificación de “B1″. Calificación que señala una perspectiva de Pemex estable, pero aunque la petrolera cuenta con el apoyo federal, la calificadora señala que no compensa los riesgos operativos.

La calificadora también sostuvo que Pemex conservará un flujo de caja negativo hasta 2028 por su débil desempeño operativo y su limitada generación interna de efectivo, en medio de vencimientos de deuda todavía elevados. Esto después de que el Gobierno mexicano respaldará a Pemex en 2025 con más de 40 000 millones de dólares en intervenciones financieras, principalmente para reducir deuda y atender obligaciones con proveedores; en donde el presupuesto federal proyectado este 2026 será de 14 000 millones de dólares para cubrir vencimientos de corto plazo.

Sumado al informe Moody´s señaló que la petrolera fue respaldada por el Gobierno en 2025 con más de 40 000 millones de dólares en intervenciones financieras, principalmente para reducir su deuda y cubrir sus obligaciones con los proveedores; en el que el presupuesto federal contempla una inversión estimada para el período comprendido entre 2026 a 2018 de 11 mil millones de dólares anuales.

Pese a que Pemex se logró colocar en el mercado internacional durante 2026, la financiera prevé que la segunda mita de año la empresa vuelva al mercado nacional con el monto que recientemente emitió -1 700 millones de dólares-, adicionalmente señaló que aunque bancos de desarrollo ,como Banobras, aporten financiamiento adicional que ayude a cubrir as necesidades, la petrolera tendría un impulso progresivo al mercado internacional.