GANTERA,FINAMEX,LASITE cierran a la alza hoy en la BMV

GENTERA

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo un cierre a las 14:26 horas con el S&P/BMV IPC de 68,866.28 puntos, lo cuál representa un porcentaje de variación del 1.65%%; cuya variación en puntos fue de 1155.07.

Al cierre de hoy las 3 empresas mejor evaluadas en la BMV fueron:

GENTERA: Cerró en 43.87 pesos, lo que representa una variación porcentual de 5.18, con una variación de puntos del 2.16; FINAMEX: Finalizó con una venta accionaria de 40.75 pesos, serie O representando un variación de 4.49% y una variación de puntos del 1.75; LASITE: La cuál obtuvo un cierre de 5.10 pesos, una variación de 4.12%, y una variación de 0.21 puntos.

Por otro lado, las empresas con mayor pérdida fueron:

FRES: cerrando en 850.00 pesos, lo que representa un variación a la baja de 8.76% y -74.49 puntos. GFNORTE: Cerró en 0.70, serie O, cuya variación fue del -7.18% y un -17.31 puntos. VASCONI: Cerrando en 0.70, cuya variación porcentual a la baja fue de 5.81% y -0.04 puntos.

Adicional a esto, la BMV emitió las empresas mas negociadas que fueron WALMEX, AMX (serie B) y CMEXICO (serie B).

SOBRE LA BOLSA

La Bolsa Mexicana de Valores permite el financiamiento empresarial; lo que se traduce en un crecimiento de instituciones que benefician el desarrollo económico, la creación de empleos y la generación de riqueza. Las inversiones realizadas actualmente por las personas representa una herramienta que apoya el crecimiento del patrimonio y una alternativa que contrarresta el poder adquisitivo. Por lo cuál conocer el desempeño de la empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, resulta fundamental para la toma de decisiones que permitan mejorar las finanzas personales.