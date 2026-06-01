Indicadores económicos primero de Junio

Indicadores económicos (alarus - Fotolia)

Tipo de cambio

El dólar arranca este 1ro de Junio en 17.3505 por Banco de México (Banxico).

Política Monetaria y Cetes

Banxico ha fijado una tasa objetivo en 6.50%.

En la subasta del 26 de mayo, los CETES a 28 días se establecieron en 6.38%, a 91 días en 6.49% y 182 días en 6.79%, a un año en 7.16% y a 728 días en 8.37%.

PIB e Inflación

La inflación general anual en mayo fue de 4.11% trimestral. Mientras que la inflación subyacente se estimo en 4.22%, y en abril la inflación no subyacente se estimo en 5.08% de acuerdo con la información otorgada por Banxico.

Reservas y Proyecciones

Las reservas internacionales del país se sitúan en 255,815.5 millones de dólares y las UDIS en 8.837953.

El PIB además registró una caída del 0.6% durante el primer trimestre de 2026 respecto al anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por lo que diversas instituciones financieras han proyectado un crecimiento entre el 1.1% para el cierre de 2026.