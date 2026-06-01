Ingresan a México 19 676 millones de dólares en remesas

Remesas

El reporte realizado por el Banco de México (Banxico) informó que México tuvo un ingreso de 19 676 millones de dólares el primer cuatrimestre del 2026, lo que representa un aumento interanual de 2.6%.

El año pasado a México ingresaron 495 millones de dólares más que los 19,181, generando que le número de operaciones descendiera un 2.4% (49 millones) y el 99% de las operaciones fueron a través de transferencias electrónicas.

Sin embargo, el mes anterior, las remesas cayeron un 9.49%, tras las restricciones en la política migratoria de Estados Unidos, lo que genero que muchos inmigrantes no trabajaran por las deportaciones realizadas, generando que fuera la mas baja desde 2020, según Gabriela Siller, directora de Banco Base.

“Las remesas registraron en abril una fuerte caída mensual. Siguen afectadas por el miedo de los migrantes de salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”, señaló Gabriela Siller.

Así, durante los primeros cuatro meses de 2026, el aumento interanual fue del 3.7% en el número de remesas, con más de 122.35 millones de operaciones. Por otro lado, Banxico informó que los residentes en México enviaron al exterior un total de 104 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual del 3.4%.

Cifras señalan que los mexicanos aproximadamente la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

Por lo que una política estadounidense implementada en julio de 2025, EE.UU. anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares. Donde la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por el envío y ha criticado la medida adoptada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.