Estas son las iniciativas para preparar a las MiPymes mexicanas en el Mundial 2026

Pymes Los programas de impacto social buscan que las Pymes y emprendedoras aprovechen las oportunidades económicas. (Pixabay)

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, México llega con todo a encarar el torneo tras ganar 4-1 a Serbia, pero no son los únicos que se preparan para el máximo torneo de futbol sino también la MiPymes nacionales.

¿Por qué habrá iniciativas para fortalecer a la MiPymes en el Mundial 2026?

En un momento en que México se prepara para recibir a una de las más grandes plataformas de visibilidad y actividad económica de su historia reciente, Visa (NYSE: V) compartió algunas de sus iniciativas de impacto social orientadas a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Además de esto, el programa también ayudará a apoyar su crecimiento mediante el desarrollo de capacidades empresariales y el acceso a herramientas y recursos.

Las MiPymes representan más del 99% de las unidades económicas del país y generan más del 70% del empleo, por lo que es una parte importante del flujo que hay en la nación.

De esta forma, surge esta colaboración con organizaciones sociales, entidades de gobierno y aliados estratégicos para impulsar iniciativas que permitan a que más participantes se beneficien de las oportunidades económicas asociadas al evento deportivo más importante de 2026.

“Estas iniciativas de impacto social complementan los esfuerzos de Visa y la colaboración público-privada con el Gobierno de México, que buscan dejar un legado más allá de los estadios con negocios más preparados, y habilidades financieras para integrarse a la economía digital,” señaló Francisco Valdivia, Director General de Visa México.

¿Cuáles son las iniciativas para fortalecer a la MiPymes en el Mundial 2026?

Muchas de estas iniciativas están enfocadas en mujeres emprendedoras, reconociendo el papel clave que desempeñan en el crecimiento económico, así como las barreras que aún enfrentan para acceder a capacitación, herramientas y oportunidades de desarrollo empresarial.

“Queremos contribuir a que los beneficios económicos de este momento alcancen a más personas, negocios y comunidades, y ayudarles a prosperar”, explicó.

Entre ellas se encuentra Tap In to Impact o Pásala Fácil, iniciativa vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que busca extender el impacto mediante programas orientados a ampliar oportunidades económicas en las ciudades sede.

En México, Visa destinará aproximadamente 200 mil dólares a Pro Mujer, organización dedicada a fortalecer capacidades empresariales, digitales y financieras de mujeres emprendedoras, contribuyendo a que más negocios liderados por mujeres accedan a recursos y oportunidades para crecer.

Pásala Fácil forma parte de un portafolio más amplio de iniciativas de impacto social que Visa impulsa para ampliar oportunidades económicas a través de tres áreas prioritarias:

Impulsar la competitividad de las MiPymes

Estas iniciativas buscan impulsar iniciativas de impacto social orientadas a ampliar las oportunidades de crecimiento para pequeños negocios relacionados a la actividad comercial que traerán los partidos.

Entre ellas destaca OLA México, programa desarrollado junto a Impact Hub Ciudad de México y aliados del sector público y privado para preparar a las MiPymes de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

La iniciativa combina capacitación, educación financiera, mentoría y herramientas para fortalecer la competitividad de los negocios participantes.

Promover la educación financiera

Así también, se impulsarán programas diseñados para fortalecer conocimientos financieros entre personas y pequeños negocios.

Entre ellos destacan Futbol Financiero, presentado en México junto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Asociación de Bancos de México (ABM), así como Enko, una plataforma digital gratuita que ofrece contenidos prácticos para fortalecer capacidades financieras y de gestión empresarial entre emprendedores y MiPyMEs.

Fortalecer el emprendimiento de mujeres

Si bien las mujeres emprendedoras desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico de sus comunidades, aún enfrentan barreras para acceder a capacitación, financiamiento y redes de apoyo.

Por ello, muchas de las iniciativas impulsadas por Visa y Fundación Visa incorporan un enfoque orientado a ampliar oportunidades económicas para las mujeres y fortalecer el crecimiento de negocios liderados por ellas.

Se destaca también el apoyo a Emprende Pro Mujer, un programa de capacitación empresarial que ha contribuido a apoyar a más de 200,000 mujeres emprendedoras en México.

Este enfoque también se refleja en otros programas del portafolio de impacto social de Visa como Enko, donde cerca del 70% de las MiPymes capacitadas son lideradas por mujeres.

“Nuestro trabajo de impacto social busca complementar esfuerzos que ya existen en el ecosistema para ayudar a que más pequeños negocios, emprendedores y comunidades accedan a conocimiento, herramientas y oportunidades que impulsen su crecimiento a largo plazo. Ese impacto es aún más relevante cuando contribuye a ampliar oportunidades para las mujeres emprendedoras y otros grupos que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso”, señaló Carlos Corominas, Líder de Impacto Social para Visa en América Latina y el Caribe.

En México, se impulsan estas iniciativas de impacto social en colaboración con organizaciones sociales, entidades gubernamentales y aliados estratégicos, con el objetivo de ampliar oportunidades económicas y fortalecer el desarrollo de pequeños negocios y emprendedores.