¿Qué compañía es Stanley Black & Decker y por qué la empresa cerró planta en Puebla que llevaba más de 60 años?

Cierra Stanley Black & Decker en Puebla La planta de herramientas llevaba años operando y dejará a muchos sin empleo (Google Maps)

La planta de Puebla de Stanley Black & Decker, compañía de herramientas, cesó sus operaciones tras de casi 60 años de operación. El cierre de la empresa dejó a aproximadamente 600 trabajadores sin empleo. El aviso se les dio al inicio de la jornada laboral y no se ofrecieron explicaciones concretas sobre la razón del cierre.

¿Quiénes son Stanley Black & Decker, la compañía que cerró su planta en Puebla?

Stanley Black & Decker es una compañía que fabrica herramientas para reparaciones caseras y jardinería. La empresa matriz también es dueña de otras compañías de herramientas como DeWalt. Sus plantas se dedican al ensamblaje de herramientas eléctricas y accesorios para ferretería.

James M. Loree, presidente y CEO de la compañía, anunció en 2021 la apertura de dos plantas en México. Una de ellas se encontraba en Hermosilo, Sonora. Esta cerró sus puertas en 2024, a poco más de dos años de su inauguración. Se justificó su cierre como parte de una estrategia de sustentabilidad global por parte de la compañía. La planta de Puebla, ubicada al norte de la ciudad, llevaba casi 60 años en operación.

¿Por qué cerró la planta de Stanley Black & Decker en Puebla?

Se dice que Stanley Black & Decker presentó una baja en la manufactura de sus productos, debido a la entrada de productos asiáticos de menor precio. También se habla de créditos y multas que le pesaban a la compañía norteamericana. Sin embargo, la empresa no se ha pronunciado oficialmente sobre el moptivo del cierre.

El sindicato de trabajadores exige una mesa de diálogo con los directivos para conocer la causa y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo está indagando los motivos de la clausura. La empresa tampoco ha mencionado cuáles serán los beneficios que recibirán sus trabajadores. Cuando cerró la planta de Hermosillo, sus trabajadores recibieron liquidaciones superiores a las establecidas por la ley y un bono de 10 mil pesos.