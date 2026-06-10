Totalplay mejora la experiencia de ver el mundial con Dolby Atmos

En combinación con los altavoces Totalplay Surround, el dispositivo permite aprovechar un espacio sonoro tridimensional

Con el objetivo es ofrecer una experiencia audiovisual más envolvente rumbo al Mundial 2026, se presentó el Nuevo Totalplay TV, que marca una nueva etapa para la empresa, al incorporar Dolby Atmos, Audio by Bang & Olufsen y conectividad avanzada en una sola propuesta de entretenimiento para el hogar.

El lanzamiento ocurrió en Ciudad de México, el 10 de junio de 2026, y coloca a Totalplay en una ruta de innovación enfocada en transformar la forma en que los usuarios ven, escuchan y consumen contenidos. En combinación con los altavoces Totalplay Surround, el dispositivo permite aprovechar un espacio sonoro tridimensional capaz de reproducir sonidos alrededor y por encima del espectador.

“Hoy las personas esperan sentir el entretenimiento, no sólo verlo o escucharlo. Dolby Atmos permite que películas, deportes, conciertos y videojuegos cobren una nueva dimensión al crear una experiencia de sonido espacial mucho más envolvente y emocional”, afirmó Víctor Méndez, Director para América Latina y México en Dolby Laboratories.

La integración de Audio by Bang & Olufsen añade una capa adicional de calidad sonora, con mejor claridad en diálogos, balance acústico y una mayor sensación de inmersión. La empresa destacó que esta tecnología busca responder a la demanda de experiencias más sofisticadas en el hogar.

“Estamos entusiasmados de llevar el Audio de Bang & Olufsen a más hogares con el Nuevo Totalplay TV, ofreciendo un sonido envolvente que mejora tanto la experiencia de televisión como la de música para los consumidores”, dijo Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Comercial y Alianzas Estratégicas en Bang & Olufsen.

A ello se suma tecnología de última generación para garantizar una experiencia estable en el acceso a contenidos y servicios de streaming de alta calidad. Totalplay señaló que el lanzamiento forma parte de su apuesta por una oferta más completa para los hogares mexicanos.

“Estamos orgullosos de apoyar a Totalplay con el Nuevo Totalplay TV y sus bocinas envolventes para ofrecer una experiencia de audio totalmente inmersiva”, señaló Olivier Taravel, Senior Executive VP del Audio Video Solution Business Unit en Sagemcom.

El directivo añadió que la solución todo-en-uno pone al sonido en el centro de cada momento, especialmente en transmisiones en vivo, donde la cercanía y el realismo adquieren mayor relevancia para los usuarios.

Como parte de esta propuesta, Totalplay informó que será la primera empresa en México en transmitir partidos del Mundial 2026 con audio Dolby Atmos. La experiencia estará respaldada por una red 100% fibra óptica, velocidades de hasta 10 mil megas, tecnología WiFi 7 y calidad de imagen 4K UHD.