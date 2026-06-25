Desempleo en México aumenta en mayo y se ubica en 2.8 %, reporta Inegi

Las personas subocupadas, quienes declararon tener necesidad para trabajar más horas, fueron 4.2 millones (Crisanta Espinosa Aguilas/Cuartoscuro)

Desempleo — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que la tasa de desempleo en el país registró un alza durante mayo pasado, para ubicarse en 2.8 % de la Población Económicamente Activa (PEA).

El órgano autónomo destacó que el dato sobre la desocupación laboral del quinto mes del 2026 es similar al del mismo mes de 2025, pero mayor al 2.5 % registrado en abril de este año.

El informe del Instituto de Estadística refirió que la población desocupada fue de 1.7 millones de personas y la tasa de desempleo (TD) del 2.8 % de la PEA.

Respecto a mayo de 2025, la población desocupada aumentó en 22,000 personas, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

POBLACIÓN ACTIVA

El resultado de la PEA de mayo pasado llegó a 62.1 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.1 % y una población activa mayor en 460,000 personas a la de mayo de 2025.

Respecto a la Población Económicamente Activa, 60.4 millones de personas estuvieron ocupadas durante mayo, 438,000 más que en el mismo mes de un año antes, de acuerdo con el reporte.

Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4.2 millones, el 7 % de la población ocupada, porcentaje inferior al 7.1 % que se registró en mayo de 2025.

INFORMALIDAD

En lo que respecta a los trabajadores informales, el reporte del Inegi refiere que en abril pasado totalizaron 33.4 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en 55.2 %.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.4 % del total en servicios, comercio 19.9 %, en manufacturas el 16.2 %, en actividades agropecuarias 10 % y en construcción 8 %.

En otras actividades económicas como minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0.6 % y otro 0.8 % no especificó su actividad.

El Inegi refiere en su informe que por género, la PEA femenina en mayo pasado fue de 24.9 millones, mientras que el sector masculino fue de 35.5 millones, con una tasa de participación del 45.8 % en mujeres en edad para trabajar y del 74.2 % en hombres.

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