Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar hoy 24 de junio

Cada semana, miles de familias esperan la llegada del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko, una de las promociones más populares entre quienes buscan surtir la despensa sin gastar de más.

Este 24 de junio, ambas cadenas lanzaron una nueva jornada de descuentos especialmente en el departamento de frutas y verduras.

Lista de ofertas destacadas del Miércoles de Plaza

Las promociones de este miércoles incluyen descuentos en diversos productos de consumo diario.

Frutas y verduras

Sandía charleston: $10.90 el kilo

Pepino: $16.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara: $19.90 el kilo

Manzana red delicious: $29.90 el kilo

Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja

3x2 en Lubriderm y Neutrogena

3x2 en todas las pastas finas

3x2 en todas las salsas para pastas

3x2 en todas las aguas naturales

Precio especial en productos Microbiot

3x2 en los artículos para casa

3x2 en todos los bronceadores

3x2 en todas las mermeladas y cajeta

3x2 en todas las granolas empacadas

3x2 en todos los tés listos para beber

3x2 en todos los licores

3x2 en toda la línea Saba

3x2 en todo el departamento de café, te y galletas

3x2 en agua natural Bonafont

Tips para aprovechar mejor las ofertas

Aunque los descuentos pueden resultar atractivos, especialistas en finanzas personales recomiendan realizar compras inteligentes.

Elabora una lista antes de salir de casa

Compara precios entre diferentes supermercados

Compra únicamente lo que realmente consumirás

Aprovecha frutas y verduras de temporada

Revisa la frescura de los productos antes de adquirirlos

Estas prácticas ayudan a evitar compras impulsivas y permiten que el ahorro sea real al final del mes.

El Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko continúa consolidándose como una de las promociones más esperadas por los consumidores mexicanos.