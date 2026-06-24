Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: estas son las mejores ofertas que puedes aprovechar hoy 24 de junio

Cada semana, miles de familias esperan la llegada del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko, una de las promociones más populares entre quienes buscan surtir la despensa sin gastar de más.
Este 24 de junio, ambas cadenas lanzaron una nueva jornada de descuentos especialmente en el departamento de frutas y verduras.
Lista de ofertas destacadas del Miércoles de Plaza
Las promociones de este miércoles incluyen descuentos en diversos productos de consumo diario.
Frutas y verduras
- Sandía charleston: $10.90 el kilo
- Pepino: $16.90 el kilo
- Tomate verde sin cáscara: $19.90 el kilo
- Manzana red delicious: $29.90 el kilo
Estas son las ofertas destacadas de la Temporada Naranja
- 3x2 en Lubriderm y Neutrogena
- 3x2 en todas las pastas finas
- 3x2 en todas las salsas para pastas
- 3x2 en todas las aguas naturales
- Precio especial en productos Microbiot
- 3x2 en los artículos para casa
- 3x2 en todos los bronceadores
- 3x2 en todas las mermeladas y cajeta
- 3x2 en todas las granolas empacadas
- 3x2 en todos los tés listos para beber
- 3x2 en todos los licores
- 3x2 en toda la línea Saba
- 3x2 en todo el departamento de café, te y galletas
- 3x2 en agua natural Bonafont
Tips para aprovechar mejor las ofertas
Aunque los descuentos pueden resultar atractivos, especialistas en finanzas personales recomiendan realizar compras inteligentes.
- Elabora una lista antes de salir de casa
- Compara precios entre diferentes supermercados
- Compra únicamente lo que realmente consumirás
- Aprovecha frutas y verduras de temporada
- Revisa la frescura de los productos antes de adquirirlos
Estas prácticas ayudan a evitar compras impulsivas y permiten que el ahorro sea real al final del mes.
El Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko continúa consolidándose como una de las promociones más esperadas por los consumidores mexicanos.