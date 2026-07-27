Proveedores acusan fraude en el Fan Fest del Hipódromo de las Américas

Fan Fest Hipódromo de las Américas

Decenas de proveedores que participaron en el Fan Fest realizado en el Hipódromo de las Américas durante el Mundial de Futbol 2026 denunciaron haber sido víctimas de un presunto fraude millonario relacionado con la empresa MKTTotal, Dinero & Negocios, que dirige Daniel Pérez Alamillo.

De acuerdo con testimonios de los afectados, la empresa los contactó aproximadamente un mes antes del inicio de la Copa del Mundo, en la que el Estadio Azteca fue sede de cinco encuentros.

Les ofreció espacios comerciales dentro del Fan Fest y solicitó que se liquidara el pago de los espacios en un 100 por ciento asegurando que el eembolso de las ganancias se realizaría en máximo 5 días a partir de la primera fecha vendida de las 17 que se tenían programadas.

Sin embargo, los denunciantes señalaron que el Fan Fest únicamente se llevó a cabo durante 10 fechas y que, a más de una semana de haber concluido la justa mundialista, no han recibido el reembolso de su inversión ni las utilidades prometidas.

Las víctimas también señalaron como responsables a los encargados del restaurante Bárbaro Club House, ubicado dentro del Hipódromo de las Américas, quienes pondrían el naming y operación del evento.

Ante esta situación, los proveedores ya presentaron una denuncia penal contra quien resulte responsable por el presunto fraude, cuyo monto, aseguran, asciende a varios millones de pesos.

Hasta el momento, Daniel Pérez Alamillo no ha emitido un posicionamiento público respecto a los reclamos y tampoco se ha informado si las autoridades ya iniciaron una investigación formal por los hechos denunciados.