Inegi: Al alza, venta de autos ligeros en México durante julio; se vendieron 130 mil unidades

Venta de autos ligeros mantiene tendencia alcista, reporta Inegi (Archivo/Cuartoscuro)

Inegi — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este martes que con base en informes del Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), que durante julio pasado en el país se vendieron 130 mil 831 vehículos ligeros, lo que representa un incremento de 3.4 por ciento respecto al mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 126,541 unidades.

El órgano autónomo destaca que las ventas de autos ligeros aumentó 3.4 por ciento en julio pasado, con ventas mensuales de 130 mil 831 unidades, lo que durante el primer semestre del año representó ventas por 885 mil 349 unidades, un alza del 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que rompió nuevamente el récord de ventas desde 2016 a 2026.

De acuerdo con el RAIAVL, entre enero y julio las ventas de vehículos ligeros mes con mes superaron todas las ventas acumuladas de los últimos diez años y en julio pasado las cifras vuelven a marcar un récord.

El informe resalta que entre enero y julio 2026 es el más alto registrado desde 2019, cuando se vendieron 746 mil 726 unidades en ese mismo lapso. Antes de la pandemia, en 2016 y 2017, el mercado había alcanzado cifras superiores, con 855 mil 866 y 867 mil 682 unidades respectivamente.

El informe del RAIAVL integra los datos de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y 8 no afiliadas, que en conjunto comercializan 44 marcas que se producen y/o venden en México.

La japonesa Nissan reportó ventas de 23 mil 454 autos en julio de 2026, representando el primer lugar de las marcas vendidas en México.

General Motors vendió 16 mil 163 unidades vehiculares en el séptimo mes de 2026, obteniendo el segundo lugar en ventas.

El tercer lugar lo ocupa la alemana Volkswagen por una cifra de 11 mil 687 unidades, superando por apenas 613 unidades a la japonesa Toyota.

La Crónica de Hoy 2026