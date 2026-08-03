Aumentan 3.1 % remesas de connacionales desde EU entre enero y junio de 2026

Las remesas en el primer semestre del 2026 crecieron pese a la política antiinmigrante de Trump

Remesas — A pesar de las políticas antiinmigrantes desplegadas en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump en enero de 2025, las remesas de mexicanos residentes en el vecino país registraron un aumento del 3.1 %, al registrarse 30,759 millones de dólares entre enero y junio del 2026, cifra superior a los 29,842 millones de dólares reportados en el mismo periodo del 2025, destacó este lunes el Banco de México (Banxico).

El reporte del banco central destaca que sólo en junio los envíos de connacionales fue por 5,472 millones de dólares, lo que representa un incremento anual del 4.2 por ciento, con relación al 3.8 por ciuento del mismo mes del año pasado.

En México, donde las remesas representan casi un 4 por ciento de la economía, el envío promedio por cada mexicano se disparó un 5 por ciento entre enero y junio, al pasar de 386 dólares a 405 respecto al mismo periodo del año pasado.

El número de operaciones en este mismo lapso disminuyó el 1.8 por ciento interanual a 75.9 millones, el 99.2 % de ellas fueron transferencias electrónicas.

En el sexto mes de 2026, hubo un aumento interanual del 4,2 % en el número de remesas recibidas, hasta las 12.9 millones de operaciones, y el monto promedio se elevó el 3,8 % hasta los 422 dólares.

Banxico informó también que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 107 millones de dólares, una disminución interanual del 5.4 por ciento.

Las remesas comenzaron a crecer de forma sostenida al inicio de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y se consolidaron como la principal fuente de ingresos externos de México.

Sin embargo, México rompió en 2025 una racha de 11 años consecutivos de crecimiento anual de las remesas, al recibir 62,471.7 millones de dólares, el 4.6 por ciento menos que el récord de 64,745 millones alcanzado en 2024, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

La CRónica de Hoy 2026