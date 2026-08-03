Qardeal consolida la visión de movilidad de Grupo Andrade en su centenario

Qardeal

En el marco de sus 100 años de trayectoria empresarial (1926-2026), Grupo Andrade fortaleció su ecosistema de transporte con la consolidación de Qardeal, su división especializada en la renta diaria de vehículos. Esta unidad de negocio representa un paso estratégico en la evolución del corporativo hacia esquemas de movilidad flexible y bajo demanda, respondiendo a un mercado mexicano donde usuarios particulares y corporativos priorizan la disponibilidad e inmediatez sobre la propiedad de un activo.

Qardeal

La incorporación de Qardeal se respalda en un siglo de infraestructura y conocimiento del sector. Fundado en 1926 por Antonio Fernández Andrade con la apertura de Ford Automotriz Tuxpan, el grupo ha construido una red nacional con más de 60 distribuidoras, la representación oficial de más de 35 marcas automotrices y un volumen comercial que supera las 45,000 unidades vendidas al año.

Qardeal

El modelo operativo de la firma atiende requerimientos inmediatos de movilidad temporal. La plataforma permite a las empresas gestionar picos estacionales de demanda o resolver contingencias logísticas de corto plazo sin incurrir en gastos fijos de compra o compromisos de arrendamiento prolongados, ofreciendo una alternativa clave para la eficiencia operativa y financiera.

Qardeal

Esta nueva unidad completa el abanico de soluciones del corporativo, generando sinergias directas con Integra y Ultra Fleet Solutions —especializadas en la administración y arrendamiento de flotillas a largo plazo—, así como con Velbus, enfocado en el transporte de mercancías y la logística de última milla. Esta integración vertical permite resolver diversas necesidades de transporte desde una sola organización.

Qardeal

“Nuestra evolución ha sido entender que la movilidad no se limita a vender vehículos. Hoy participamos en financiamiento, arrendamiento, mantenimiento y logística, lo que nos permite tener una visión integral del sector”, señaló Angel Mieres Zimmermann, Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de Grupo Andrade.

El funcionamiento de Qardeal cuenta con el soporte de la red de postventa del grupo, la cual incluye más de 2,000 talleres y centros de servicio distribuidos en todo el territorio nacional. Esta capacidad instalada garantiza un mantenimiento preventivo y correctivo oportuno, reduciendo tiempos muertos y asegurando la disponibilidad constante de la flota.

Qardeal

Asimismo, la representación de un catálogo multimarca facilita la oferta de una flota diversa dentro de Qardeal, con opciones que abarcan desde vehículos ejecutivos para traslados urbanos hasta unidades comerciales ligeras. Con este lanzamiento, Grupo Andrade reafirma su diversificación comercial en su año centenario, consolidando una oferta que integra venta, financiamiento, logística, gestión de flotas y renta diaria de vehículos en México.