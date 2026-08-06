Profeco comparte guía para ahorrar en el regreso a clases y evitar compras innecesarias

Regreso a clases 2026 Profeco (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Con el inicio del nuevo ciclo escolar cada vez más cerca, miles de familias ya comienzan a preparar la lista de útiles, uniformes y mochilas por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó la Guía de Regreso a Clases 2026, un documento que busca orientar a las y los consumidores para realizar compras más responsables y evitar gastos innecesarios.

La publicación está dirigida tanto a madres, padres y personas responsables de crianza como a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fomentar hábitos de consumo que beneficien la economía familiar.

Reutilizar antes de comprar

Uno de los principales consejos de la Profeco es revisar primero los artículos escolares del ciclo pasado para identificar cuáles todavía pueden utilizarse. La dependencia señala que reutilizar útiles, mochilas o uniformes en buen estado puede representar un ahorro importante al momento de preparar el regreso a clases.

También recomienda elaborar una lista con lo realmente necesario para evitar compras impulsivas.

Tener un presupuesto

La guía destaca que definir un presupuesto antes de salir de compras ayuda a mantener el control de los gastos y evita adquirir deudas.

Como apoyo para las familias, el documento incluye tablas donde es posible anotar y comparar los precios de útiles escolares y uniformes encontrados en distintos establecimientos, facilitando así la elección de las mejores opciones.

Comprar en grupo

Otra de las recomendaciones es organizar compras por mayoreo con otras familias cuyos hijos cursen el mismo grado escolar.

De acuerdo con la Procuraduría, esta práctica puede permitir acceder a mejores precios por volumen y reducir el gasto destinado al regreso a clases.

Comparar precios y elegir productos duraderos

La Profeco también invita a privilegiar la calidad sobre el precio más bajo, ya que adquirir productos resistentes puede evitar reemplazarlos constantemente durante el ciclo escolar.

Asimismo, recuerda que la ciudadanía puede consultar la herramienta “Quién es Quién en los Precios” para comparar costos entre diferentes establecimientos y marcas antes de realizar una compra.

Derechos de los consumidores

La guía también incluye información sobre los derechos de las personas consumidoras al contratar servicios de escuelas particulares, además de recomendaciones para el uso responsable de la tecnología y la promoción de una alimentación saludable entre las y los estudiantes.

Para las niñas y los niños, la publicación incorpora la sección “Consuminis”, donde, mediante actividades didácticas, se explican sus derechos como consumidores y se enseñan alternativas para elaborar algunos útiles escolares en casa mediante la Tecnología Doméstica.

La edición de la Guía de Regreso a Clases 2026 y la Profeco buscan que las familias enfrenten el próximo ciclo escolar con una mejor planeación financiera, promuevan el consumo responsable desde edades tempranas y tomen decisiones de compra que beneficien tanto a su economía como a su bienestar.