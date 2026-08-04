Exportaciones de México a EU con récord histórico; aumenta 13% entre enero y junio

México se afianza como principal exportadpr y socio comercial de EU

Exportaciones históricas — Las exportaciones de bienes de México a Estados Unidos alcanzaron una cifra récord de 298,157 millones de dólares entre enero y junio de 2026, lo que representa un aumento del 13 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando fue de 263,971 millones de dólares, destacó este martes un reporte de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio del vecino país y que coincide con información del Inegi.

Los datos presentados por ambas instituciones resaltan que el intercambio comercial total entre ambas socios del T-MEC escaló hasta los 493,734 millones de dólares, lo que afianza a México como el principal socio comercial de EU, al reportar una cuota de mercado del 16.54 por ciento del comercio global estadounidense, un máximo histórico absoluto, en comparación con los 167 mil 763 millones de dólares reportados en los primeros seis meses del 2025.

La Oficina del Censo estadounidense subraya que reportes del comercio internacional de bienes y servicios, que el valor de las exportaciones mexicanas en junio alcanzaron los 55,255 millones de dólares, cuando en mayo pasado, con un número sin precedentes hasta entonces, habían sumado 54,180 millones de dólares.

De acuerdo con cifras no ajustadas por estacionalidad, el comercio bilateral entre ambas naciones sumó en junio 89,168 millones de dólares frente a los 87,231 millones de dólares de mayo, cuando México realizó compras de bienes y servicios a su vecino del norte en junio por 33,913 millones de dólares.

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Por otra parte y en lo que respecta a las importaciones mexicanas desde EU, éstas subieron 16.6 por ciento, equivalente a 195,577 millones de dólares.

Con base en estos datos del propio Censo estadounidense, México registró un superávit de 102,581 millones de dólares, un avance de 6.6 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.

Lo anterior permite a México, pese a la política arancelaria de Donal Trump, afianzarse como primer socio comercial de EU, seguido de Canadá con 375 mil 999 millones de dólares y en tercer lugar China, con 184 mil 782 millones de dólares.

De acuerdo con la Revista Fortuna, especializada en temas financieros, las exportaciones de tecnología avanzada mexicanas enviadas a EU sumaron 20,414 millones de dólares en junio, frente a los 18,499 millones de dólares de mayo pasado significó un repunte mensual de 10.35 por ciento. En tanto, el gobierno de EU vendió a México el equivalente a 7,860 millones de dólares de estos productos.

Con relación al acumulado entre enero y junio, los envíos de estos bienes hacia EU exhibieron un valor de 98,335 millones de dólares sobresaliendo frente a los 66,721 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2025, con una escalada de 47.38 por ciento en el periodo. En la otra cara de la moneda, México importó productos de tecnología avanzada desde EU por un valor de 57,178 millones de dólares en el mismo periodo.

Los datos de la Oficina del Censo arrojaron que el comercio total de estas mercancías sobre la balanza comercial global de EU estuvo liderado por las importaciones de equipos de información y comunicaciones, que alcanzaron un valor global de 72,881 millones de dólares, cifra que rebasó con creces las importaciones de electrónicos, que ocuparon un distante segundo lugar, con un valor de 7,624 millones de dólares.

La Crónica de Hoy 2026