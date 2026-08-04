Martimiércoles Chedraui 4 y 5 de agosto 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Martimiércoles Chedraui 14 y 15 de julio de 2026: las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar esta semana

Cada semana, miles de familias esperan el Martimiércoles Chedraui para hacer el súper con un presupuesto más amigable. La promoción, que ya se ha convertido en una de las más populares del país, regresa este 4 y 5 de agosto de 2026 con descuentos en frutas, verduras y productos que no pueden faltar en tu despensa, una oportunidad ideal para surtir la despensa sin gastar de más.

Si estás organizando el menú de los próximos días o simplemente buscas aprovechar las mejores promociones del supermercado, este es el momento para revisar qué productos bajaron de precio y cuáles podrían representar un mayor ahorro.

¿Cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui del 4 y 5 de agosto?

Entre los descuentos más llamativos de esta edición destacan productos que forman parte de la canasta básica y que suelen estar presentes en la mayoría de los hogares.

Frutas con descuento

Papaya Maradol: $22.50 por kilo

Fresa (domo 454 g): $59.90

Mamey: $29.50 por kilo

Mezcla de berries (227 g): $119.00

Naranja Paramount: $42.50 por kilo

Plátano macho: $29.50 por kilo

Toronja importada: $44.50 por kilo

Tuna: $29.50 por kilo

Zarzamora: $48.50 por pieza

Plátano Chiapas: $18.00 por kilo

Verduras

Lechuga romana: $12.50 por pieza

Tomate saladet: $11.50 por kilo

Zanahoria: $12.50 por kilo

Calabaza italiana: $24.50 por kilo

Champiñón: $69.90 por kilo

Cilantro: $6.90 por rollo

Col blanca: $16.50 por kilo

Coliflor preenfriada: $34.90 por pieza

Elote: $8.50 por pieza

Aguacate Hass enmallado: $26.50 por pieza (malla)

Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles

Aunque las promociones son atractivas, sacarles el máximo provecho depende también de una buena planeación.

Haz una lista para evitar compras por impulso

Compara los precios con los de otros supermercados

Compra únicamente la cantidad que realmente consumirás durante la semana

Si harás una compra grande, verifica la disponibilidad en la sucursal más cercana

Considera realizar tu pedido en línea si quieres evitar filas o asegurar algunos productos antes de que se agoten

¿Las ofertas son iguales en todo México?

Es importante considerar que los precios pueden cambiar dependiendo del estado y de cada sucursal. Algunas promociones tienen disponibilidad limitada y ciertos productos pueden agotarse rápidamente debido a la alta demanda, especialmente durante las primeras horas del martes y miércoles.