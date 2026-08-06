Cuenta Nu ¿Quieres depositar a una cuenta de Nu? Esto es lo que debes hacer para poder seguir enviando a clientes del nuevo banco (Nubank)

La expansión financiera de Nu en México ha alcanzado su hito más importante. Tras operar casi siete años en el país bajo la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), la empresa recibió la autorización oficial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para transformarse y operar plenamente como una institución bancaria.

¿Por qué debes registrar de nuevo tus cuentas de destino para hacer transferencias?

Debido al cambio de la institución dentro del sistema financiero mexicano, el identificador del banco en la red de pagos SPEI se ha actualizado.

A partir del 6 de agosto de 2026, tras el corte operativo del sistema, para enviar dinero hacia una cuenta de Nu desde la aplicación de cualquier otro banco, es obligatorio seleccionar “Nu Bank” como la institución financiera de destino en lugar de la opción anterior.

¿Qué debes hacer si tienes a Nu guardado como destinatario en otras apps bancarias?

Si sueles transferir a cuentas Nu desde aplicaciones de otros bancos, como Openbank, BBVA, Banorte, entre otros, las transferencias programadas o contactos frecuentes podrían rebotar si no los actualizas.

Para evitar inconvenientes con la CLABE al realizar transferencias de dinero, es necesario eliminar el contacto registrado previamente y volverlo a dar de alta siguiendo estos pasos: