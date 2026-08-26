Torres 5 Suave y Dark Selection: las nuevas apuestas de Torres Brandy

Torres Brandy lanza al mercado Torres 5 Dark Selection y Torres 5 Suave Foto: Cortesía/Torres Brandy

Torres Brandy amplía su portafolio en México con dos expresiones que buscan conectar con públicos distintos sin perder la esencia de Torres 5. Lucía Sánchez Vargas, directora de marca de Torres Brandy en México, explica la estrategia detrás de estos lanzamientos.

En este lanzamiento Torres Brandy busca darle un nuevo impulso a una categoría que durante años ha estado asociada con el consumo tradicional. La marca presentó en México Torres 5 Suave y Torres 5 Dark Selection, dos nuevas expresiones que parten del perfil de Torres 5, pero buscan llevarlo hacia dos extremos: uno más ligero y otro más intenso.

Torres Brandy lanza al mercado Torres 5 Dark Selection y Torres 5 Suave Foto: Cortesía/Torres Brandy

Para Lucía Sánchez Vargas, Brand Director / Business Unit Director de Torres Brandy en México, el reto consiste en conservar el legado mientras la marca encuentra nuevas maneras de relacionarse con los consumidores.

“Aunque tenemos casi 100 años de tradición, de historia, también hoy tenemos el contexto de la importancia de innovar, de reinventarse, de renovarse”, explicó durante la entrevista.

La estrategia responde también a una percepción generacional del brandy. Sánchez Vargas reconoce que existe un público que lo identifica con las generaciones anteriores, pero asegura que la misión es ampliar esa conversación: “La misión que tiene Torres es seguir abrazando tanto a nuestro público actual como a nuevos consumidores”.

Torres Brandy lanza al mercado Torres 5 Dark Selection y Torres 5 Suave Foto: Cortesía/Torres Brandy (MANU RENTERIA)

Dos perfiles, una misma esencia

Torres 5 Dark Selection está dirigido a quienes ya conocen la marca y buscan una experiencia más intensa. La ejecutiva explica que Torres 5 tiene un consumidor fiel y que la intención fue ofrecerle una evolución: “Quisimos apapacharlo, quisimos darle una misma versión de Torres 5 pero más compleja, más intensa”.

La nueva expresión tiene 35% de alcohol, un perfil más profundo y notas de vainilla, madera y tostados. En contraste, Torres 5 Suave tiene 27% de alcohol y apuesta por una experiencia ligera, sedosa y fácil de disfrutar.

La intención con Suave es acercarse a quienes todavía no tienen contacto con la categoría. “Queríamos llegar a nuevos consumidores y presentarles una opción que va muy en línea con las tendencias actuales. De menor gradación alcohólica, de productos más suaves”, señaló Sánchez Vargas.

Torres Brandy lanza al mercado Torres 5 Dark Selection y Torres 5 Suave Foto: Cortesía/Torres Brandy

La ejecutiva define esta estrategia como una dualidad: tradición e innovación, pero también dos tipos de consumidores. Para quienes apenas se acercan al brandy, considera que “Torres 5 Suave es la mejor manera de entrar a la categoría”.

Ambos productos mantienen como punto de partida la esencia de Torres 5. El desarrollo, explicó, comenzó como una idea hace alrededor de cinco años y tomó forma a finales de 2025, cuando el equipo identificó una demanda por perfiles más ligeros, pero también una oportunidad para ofrecer mayor complejidad al consumidor tradicional.

Actualmente, Torres 5 Suave y Torres 5 Dark Selection están disponibles en Bodegas Alianza.

Torres Brandy lanza al mercado Torres 5 Dark Selection y Torres 5 Suave Foto: Cortesía/Torres Brandy

Para Sánchez Vargas, la innovación será parte del crecimiento futuro de la marca, aunque sin desplazar a Torres 10, al que identifica como el corazón de Torres Brandy en México: “Nuestra apuesta está en las innovaciones, en que nos ayuden como motor de crecimiento, pero sin descuidar obviamente a Torres 10, que es nuestro corazón”.

La apuesta de Torres también busca cambiar la conversación alrededor del brandy y demostrar que la categoría puede adaptarse a diferentes momentos y preferencias de consumo. Mientras Dark Selection está pensado para quienes buscan una experiencia más intensa y compleja, Suave responde a la tendencia hacia bebidas de menor gradación y perfiles más fáciles de disfrutar. La estrategia permite que una misma marca dialogue con consumidores con expectativas distintas, sin alejarse de la identidad que ha construido Torres a lo largo de su trayectoria.

Torres Brandy lanza al mercado Torres 5 Dark Selection y Torres 5 Suave Foto: Cortesía/Torres Brandy (MANU RENTERIA)

La forma de consumo también forma parte de esta renovación. Las nuevas expresiones pueden disfrutarse de distintas maneras, desde combinaciones con refresco de cola, agua mineral o ginger ale, hasta servirlas en las rocas o directamente solas. Esta versatilidad busca que Torres 5 pueda incorporarse a diferentes ocasiones y que el consumidor tenga mayor libertad para descubrir cuál perfil se adapta mejor a sus gustos.

Con Torres 5 Suave y Dark Selection, la marca apuesta por ampliar su público sin romper con su historia. La estrategia combina el reconocimiento de un producto tradicional con nuevas experiencias y perfiles, mientras mantiene a Torres 5 como punto de partida. Como resumió Lucía Sánchez Vargas, la intención es “seguir abrazando tanto a nuestro público actual como a nuevos consumidores”, una apuesta que coloca la innovación como uno de los caminos para mantener vigente al brandy entre las nuevas generaciones.