Exportaciones se disparan 43.7% en julio; alcanzan 81 mil 420 millones de dólares

Las exportaciones registraron en julio uno de sus mayores avances del año, impulsadas por aumentos en las ventas a EU

Aumentan exportaciones — Las exportaciones mexicanas registraron en julio uno de sus mayores avances del año, impulsadas por el dinamismo de las manufacturas y el fuerte crecimiento de las ventas hacia Estados Unidos, mientras que en los primeros siete meses de 2026 el país acumuló un superávit comercial de 9 mil 255 millones de dólares.

De acuerdo con la información oportuna de la Balanza Comercial de Mercancías de México, publicada este 27 de agosto, las exportaciones alcanzaron 81 mil 420 millones de dólares en julio, lo que representó un crecimiento anual de 43.7%. Las exportaciones no petroleras avanzaron 45%, mientras que las petroleras aumentaron 6.8%.

El desempeño exportador estuvo acompañado por un fuerte incremento de las ventas hacia Estados Unidos. Las exportaciones no petroleras dirigidas a ese mercado aumentaron 49.8% anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo crecieron 21%.

Manufacturas

El sector manufacturero fue el principal impulsor del crecimiento. En julio, las exportaciones manufactureras sumaron 76 mil 306 millones de dólares, un incremento anual de 45.7%.

Entre los productos que registraron los mayores avances destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, cuyas exportaciones aumentaron 134% respecto a julio de 2025. También crecieron las ventas de productos de la minerometalurgia, maquinaria y equipo especial para diversas industrias, así como productos plásticos y de caucho.

Las exportaciones extractivas también mostraron un comportamiento favorable, con un crecimiento anual de 87.1%, al alcanzar mil 806 millones de dólares.

En contraste, las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumaron mil 320 millones de dólares, una disminución anual de 8.6%.

Acumulado

El resultado de julio contribuyó a fortalecer el desempeño acumulado del comercio exterior mexicano. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones totales alcanzaron 471 mil 387 millones de dólares, un crecimiento de 27.7% anual.

El avance fue impulsado principalmente por las exportaciones no petroleras, que aumentaron 28.7%, mientras que las petroleras registraron una disminución de 1.1%.

En este periodo, las manufacturas representaron 91.7% del valor total de las exportaciones mexicanas, consolidándose como el principal componente de las ventas externas del país.

Estados Unidos mantiene una posición central como destino de las mercancías mexicanas: entre enero y julio concentró 84.51% de las exportaciones no petroleras. Las ventas hacia ese mercado crecieron 29.5% anual durante el periodo.

Importaciones

El dinamismo del comercio exterior también se reflejó en las compras mexicanas al extranjero. En julio, las importaciones alcanzaron 82 mil 268 millones de dólares, un crecimiento anual de 45%.

El mayor incremento se registró en los bienes de uso intermedio, cuyas importaciones aumentaron 56.3% y alcanzaron 67 mil 132 millones de dólares. Los bienes de consumo sumaron 9 mil 529 millones, 9.8% más, mientras que los bienes de capital llegaron a 5 mil 607 millones, con un avance anual de 9.9%.

Entre enero y julio, las importaciones acumularon 462 mil 132 millones de dólares, 25.6% más que en el mismo periodo de 2025.

Superávit

Aunque julio cerró con un déficit comercial de 848 millones de dólares debido a que las importaciones superaron a las exportaciones en ese mes, el balance acumulado continúa siendo favorable.

De enero a julio, México registró un superávit comercial de 9 mil 255 millones de dólares, frente a los mil 176 millones obtenidos durante el mismo periodo de 2025.

Además, al considerar cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales aumentaron 9.69% en julio frente a junio, con un avance de 10.22% en las exportaciones no petroleras. Las exportaciones manufactureras crecieron 9.81% en el mismo periodo.

En términos desestacionalizados, la balanza comercial registró un superávit de 465 millones de dólares en julio.

Los datos muestran así un fuerte impulso de las ventas mexicanas al exterior durante julio, particularmente en el sector manufacturero y en el mercado estadounidense, al tiempo que el saldo comercial acumulado mantiene una posición positiva durante los primeros siete meses del año.

La Crónica de Hoy 2026