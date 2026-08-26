¿Por qué está subiendo el precio del huevo en México? Estos son los costos actuales tras el incremento

Se dispara el precio del huevo en México Inegi informó que la inflación aumentó 0.10% la primera quincena de agosto 2026 debido al aumento de precios en productos genéricos.

El precio del huevo volvió a poner presión sobre el bolsillo de las familias mexicanas, ya que el costo de este alimento básico del hogar aumentó un 7.2% durante la primera quincena de agosto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La trascendencia de este aumento no se detiene únicamente en el impacto al presupuesto familiar de agosto, sino que se trata del mayor incremento en el precio del huevo en veinte años, además de convertirse en uno de los principales factores que impulsaron la inflación durante el primer periodo del mes presente.

¿Por qué aumentó el precio del huevo en México este agosto 2026?

Las razones detrás del aumento del precio de huevo en México no corresponden necesariamente a una sola causa, ya que especialistas han señalado que este tipo de incrementos en productos básicos de la canasta familiar tienden a ser consecuencia de una combinación de factores relacionados con los costos de producción, la oferta y la demanda, así como las condiciones climáticas y la necesidad de los productores de recuperar rentabilidad.

Por ejemplo, entre los costos que pueden presionar el precio final se encuentran el alimento para las gallinas, medicamentos, electricidad, agua y otros insumos utilizados en las granjas avícolas.

No obstante, también se ha señalado el comportamiento reciente del mercado, pues en mayo se registró una sobreoferta de huevo que llevó los precios a niveles bajos y provocó pérdidas para el sector avícola; este suceso llevó a que los productores advirtieran —a principios de agosto— la posibilidad de un aumento en el precio de huevo en México para compensar las consecuencias de la sobreoferta.

Inegi confirmó que el impacto fue particularmente fuerte, registrando un aumento quincenal de 7.92% en la primera mitad de agosto, el mayor por ciento registrado desde 2006, cuando el precio de huevo avanzó 8.54%.

¿Cuándo aumentó el precio del huevo y a cuánto está actualmente en México?

Según lo mostraron datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el precio del huevo por kilo era de 30 pesos del 20 al 24 de julio, por lo que el incremento registrado durante la primera quincena de agosto 2026 fue de 23.33 por ciento, es decir, casi $10 pesos al reportar actualmente un costo de $36-37 pesos en la Ciudad de México, mientras que otros estados registran precios mayores.

Tomando de referencia la herramienta Quién es Quién en los Precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los precios pueden ser todavía más altos en el mercado minorista, ya que ubica el kilo de huevo en un rango aproximado de 28 a 74 pesos, dependiendo de la ciudad, establecimiento, marca y presentación.

Por ejemplo, en entidades como Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Estado de México, los precios elevados de huevo en México este agosto de 2026 han superado los $55 pesos, incluso llegando a rozar los $70 pesos.

¿A quiénes afecta más el aumento de precio del huevo en México?

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, así como testimonios de comerciantes y personas que se dedican al hogar, señalan que el impacto es mayor para las familias de menores ingresos, ya que alrededor del 52% de su gasto está destinado a los alimentos, especialmente aquellos que son básicos en la canasta familiar de México.

“La gente lo tiene que comprar por necesidad”, afirmó un comerciante al medio N+, compartiendo que el aumento de precio no afecta directamente a los establecimientos que lo distribuyen, sino que su impacto se refleja con mayor claridad en los hogares de México.