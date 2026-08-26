Sam’s Club lanza precios especiales de regreso a clases 2026: hasta 40% de descuento en útiles

Cuponera Sam´s Club Cuponera Sam´s Club: consulta las mejores ofertas de agosto (Pexels)

El regreso a clases puede convertirse en una carrera contra el tiempo, pero Sam’s Club México busca hacer más sencilla la compra de útiles, mochilas y artículos escolares con precios únicos vigentes del 19 al 31 de agosto de 2026.

La campaña contempla hasta 40% de descuento y opciones de 3 y 6 meses sin intereses, de acuerdo con la información proporcionada por la marca. La plataforma de Sam’s Club también mantiene actualmente una sección especial dedicada al regreso a clases.

Útiles escolares de oferta en Sam's Club Foto: Cortesía Sam's Club

Entre las opciones disponibles aparecen sets de cuadernos Member’s Mark, plumones Paper Mate, hojas blancas, pintura digital Pelikan, mochilas y loncheras, además de artículos didácticos.

La propuesta incluye desde artículos básicos para estudiantes hasta productos que pueden resultar útiles para quienes tienen un negocio y necesitan surtir papelería.

Útiles escolares de oferta en Sam's Club Foto: Cortesía Sam's Club

¿Qué precios especiales hay en Sam’s Club para el regreso a clases?

Entre las opciones disponibles se encuentran los siguientes productos:

Pintura Digital Pelikan de 12 piezas , disponible en la sección de regreso a clases de Sam’s Club.

, disponible en la sección de regreso a clases de Sam’s Club. Set de actividades Berry Hip Ultimate Activity Studio Bluey , una alternativa didáctica que actualmente aparece en el catálogo de papelería.

, una alternativa didáctica que actualmente aparece en el catálogo de papelería. Set de cuadernos Member’s Mark , con cinco piezas y 100 hojas por cuaderno. La versión de cuadro grande disponible en el catálogo tiene cinco colores de portada y espiral doble.

, con cinco piezas y 100 hojas por cuaderno. La versión de cuadro grande disponible en el catálogo tiene cinco colores de portada y espiral doble. Plumones Paper Mate Pincelin , en dos paquetes de 12 piezas cada uno; la tienda señala que cuentan con colores brillantes y punta resistente. Actualmente aparecen con precio de $101.28, frente a un precio anterior de $128.89.

, en dos paquetes de 12 piezas cada uno; la tienda señala que cuentan con colores brillantes y punta resistente. Actualmente aparecen con precio de $101.28, frente a un precio anterior de $128.89. Hojas blancas Member’s Mark tamaño carta , con 550 hojas. El paquete está pensado para escuela, oficina, casa e impresión.

, con 550 hojas. El paquete está pensado para escuela, oficina, casa e impresión. Mochila Aeropostale con ruedas A19749 , que actualmente aparece en el catálogo de regreso a clases con precio de $1,020.93.

, que actualmente aparece en el catálogo de regreso a clases con precio de $1,020.93. Lonchera Ruz infantil de Spider-Man, disponible en la categoría de regreso a clases; actualmente aparece con precio de $387.71.

Útiles escolares de oferta en Sam's Club Foto: Cortesía Sam's Club

Además, la categoría de papelería y oficina de Sam’s Club reúne artículos para escuela, oficina y negocios, por lo que puede ser una opción para quienes buscan comprar por volumen.

Una opción para surtir la lista escolar de una sola vez

Una de las ventajas de comprar paquetes es que algunos productos pueden servir para tener material de reserva durante el ciclo escolar.

Por ejemplo, el paquete de hojas Member’s Mark contiene 550 hojas tamaño carta, mientras que los plumones Paper Mate reúnen dos paquetes de 12 piezas cada uno.

Útiles escolares de oferta en Sam's Club Foto: Cortesía Sam's Club

Para quienes tienen un negocio, la oferta también puede resultar útil, ya que Sam’s Club mantiene una categoría específica de papelería con productos para oficina y establecimientos.

Vigencia: del 19 al 31 de agosto de 2026.

Precio especial: hasta 40%.

Financiamiento: 3 y 6 MSI, sujeto a condiciones.

Utiles escolares de oferta en Sam's Club Foto: Cortesía Sam's Club

TRIVIA

Si tú también quieres ahorrarte una lana en este regreso a clases, en LA CRÓNICA tenemos 3 kits de útiles escolares de regalo. Lo único que tienes que hacer es escribir al correo fhuacuz@cronica.com.mx y pedir el tuyo adjuntando tus datos de contacto para hacerte entrega de tu paquete...¡A ponerse las pilas!