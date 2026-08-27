Grupo Salinas documenta pago de 319 mil mdp al SAT

TV Azteca liquidó el 100% de los diferendos fiscales

La discusión en torno a la situación fiscal de las grandes corporaciones en México sumó un capítulo decisivo con la apertura pública de los registros tributarios de Grupo Salinas. El consorcio empresarial presentó los comprobantes oficiales que acreditan el pago acumulado de más de 319 mil millones de pesos en impuestos entre 2005 y julio de 2026, una cifra que coloca a sus compañías entre las que mayor volumen de recursos aportan a la recaudación federal.

La medida ocurre tras el cierre formal de una serie de diferendos jurídicos que se prolongaron durante más de una década en los tribunales federales, originados por inconformidades técnicas respecto de requerimientos que la empresa calificó como cobros duplicados de una misma operación financiera.

El origen del conflicto con el fisco

El diferendo entre la autoridad hacendaria y las empresas de Ricardo Salinas Pliego no radicó en una negativa de pago, sino en discrepancias de fondo respecto a la interpretación de la ley:

• El argumento de la doble tributación: Durante años, el consorcio acudió a las instancias judiciales correspondientes para inconformarse por créditos fiscales que consideraba improcedentes, bajo la premisa de que la autoridad pretendía gravar dos veces la misma base contable en operaciones de consolidación fiscal y pérdidas por venta de acciones.

• El desenlace judicial: Tras agotarse las etapas procesales en enero pasado y quedar firmes las resoluciones, las filiales iniciaron de inmediato la ejecución de los esquemas de pago y liquidación de adeudos.

El estado actual de las cuentas: empresa por empresa

Los comprobantes oficiales emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y dados a conocer por el grupo empresarial muestran el estatus de sus dos principales brazos de negocio:

• TV Azteca: Liquidó el 100% de los diferendos fiscales correspondientes mediante cinco emisiones de pago oficiales que, en conjunto, superan los 4 mil millones de pesos, finiquitando por completo los pasivos en litigio.

• Grupo Elektra: Mantiene al corriente el esquema calendarizado acordado con la autoridad tributaria, sumando a la fecha ocho recibos de pago que rebasan los 13 mil 600 millones de pesos.

Con estos enteros registrados a julio de 2026, el corporativo proyecta cerrar el año nuevamente dentro del bloque de los mayores contribuyentes privados del país.

Apertura mensual y valor económico

A través de una plataforma digital de libre acceso, el consorcio determinó actualizar mes con mes los recibos que emita el fisco para sustentar con documentos auditables el cumplimiento de sus compromisos.

“Grupo Salinas sí le cumple a México y lo comprobamos con hechos y pagos puntuales. Tenemos claro nuestro propósito: crear valor para el país, servir a nuestros clientes, impulsar la actividad económica y generar oportunidades para las más de 200 mil familias que forman parte de este gran Grupo,” fijó la empresa en su postura oficial.

La divulgación de estos documentos oficiales busca disipar las versiones sobre presunta evasión, encauzar el debate público en el terreno de las cifras comprobables y respaldar la certeza operativa de un conglomerado que sostiene más de 200 mil empleos directos en el mercado formal.