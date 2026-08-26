Secretaría de Turismo invita a las y los viajeros nacionales e internacionales a visitar Acapulco

Sectur invita a las y los viajeros nacionales e internacionales a visitar Acapulco

Josefina Rodríguez Zamora, secretaría de Turismo del Gobierno de México, invitó a las y los viajeros nacionales e internacionales a visitar Acapulco y disfrutar de uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país, reconocido por sus playas, su gastronomía, sus paisajes y la diversidad de experiencias que ofrece.

Destacó que el puerto es un destino con una amplia oferta que permite disfrutar de sus playas, gastronomía, actividades recreativas, vida nocturna, naturaleza y atractivos culturales.

“Acapulco es un destino que siempre recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. Hoy cuenta con una gran oferta turística y con todos los servicios necesarios para disfrutar de sus playas, su gastronomía y de las experiencias que hacen único a este puerto”, señaló.

La promoción turística de Acapulco forma parte del esfuerzo conjunto para mostrar la riqueza y diversidad de los destinos de Guerrero y fortalecer la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, señaló que Acapulco mantiene sus actividades turísticas y servicios en funcionamiento, además aseguró que las afectaciones ocasionadas por las lluvias ya fueron atendidas oportunamente por las autoridades correspondientes.

“Todavía tenemos esta última semana de la temporada de verano, y queremos invitar a todas las personas que tengan planeado visitar Guerrero, ya sea Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo, Taxco, La Unión o Marquelia, a que vengan y disfruten de nuestros destinos. Tenemos todas las condiciones para recibirlos con los brazos abiertos y ofrecerles grandes experiencias”, expuso.

Las autoridades estatales y municipales mantienen recorridos y acciones preventivas para atender cualquier incidencia que pudiera presentarse durante la temporada de lluvias y contribuir a que visitantes y residentes puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad.

“Acapulco siempre tiene una razón para volver: sus playas, sus sabores, sus atardeceres, sus experiencias y la calidez de su gente. Invitamos a las y los viajeros a descubrir todo lo que hoy ofrece este gran destino de México”, concluyó la secretaria de Turismo.