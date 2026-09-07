Construrama reafirma su liderazgo en la construcción

Construrama es la red de materiales para la construcción líder de México y, para mantener esa posición, evoluciona su identidad corporativa y reafirma los valores que la caracterizan, a través de su nuevo lema: “Experiencia y confianza que te acompañan”.

Con el respaldo de Cemex, Construrama ha forjado una reputación a partir de la calidad de sus productos, así como al acompañamiento que brinda a sus clientes en cada etapa de sus proyectos y a las soluciones integrales que pone a su alcance, como la asesoría especializada que los ayuda a tomar las mejores decisiones para sus futuras obras.

La modernización visual de la compañía comunica con mayor claridad los atributos que la distinguen: conocimiento, profesionalismo, cercanía, capacidad y seguridad, elementos clave de su filosofía que los acompaña en sus casi 2 mil 400 puntos de venta en todo el país.

“Esta evolución refleja lo que es Construrama y lo que queremos para el futuro: experiencia y confianza que te acompañan, siendo la red más cercana y profesional, capaz de responder a las necesidades de nuestros distribuidores y clientes en todo el país”, comentó Alberto Lozano, vicepresidente del Segmento Distribución de Cemex México, “continuaremos liderando en la industria a través de nuevos productos, soluciones y una propuesta de valor que genere mayores beneficios, siempre con el respaldo de Cemex”.

La renovación de la identidad fue presentada durante la Convención Construrama 2026, en Nuevo Vallarta, ante más de 440 clientes distribuidores, quienes forman parte fundamental de la historia y del crecimiento de la red.

Cemex

Construrama inicia esta nueva etapa apoyada en el legado y la experiencia que la han consolidado como un referente del sector. La marca reafirma la confianza construida a lo largo de su historia y se prepara para presentar nuevas soluciones, productos y propuestas para la industria de la construcción.

Cemex es una empresa multinacional de materiales para la construcción, enfocada en construir un mejor futuro para comunidades alrededor del mundo.

La compañía produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros materiales relacionados, como aditivos y morteros, lo que permite el desarrollo de proyectos de construcción en sus mercados.

A través de soluciones centradas en el cliente, excelencia operativa e innovación continua, Cemex ofrece materiales de alto desempeño que atienden las cambiantes necesidades de la industria. Con cerca de 40,000 colaboradores alrededor del mundo, Cemex suministra productos y servicios confiables, sostenibles y de alta calidad, acompañando a sus clientes para ofrecer soluciones que generan valor a largo plazo.

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