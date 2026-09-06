México se consolida como potencia exportadora de cosméticos y cuidado personal

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ocupa un lugar central en la estrategia comercial de la industria. Foto: IA

México no solo es un gran consumidor de productos de cuidado personal y del hogar. También se ha convertido en un jugador relevante dentro del comercio internacional de esta industria, con una capacidad de fabricación que permite abastecer tanto al mercado nacional como a distintos destinos en el extranjero.

Shampoos, acondicionadores, productos para maquillar, máquinas de afeitar, suavizantes, aromatizantes y limpiadores forman parte de una industria que mantiene una intensa actividad comercial y que, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC), tiene en México uno de sus principales centros de producción y exportación en América Latina.

Durante una presentación sobre el panorama del comercio exterior del sector, Carlos Pessuca, presidente ejecutivo de CANIPEC y de la Asociación Nacional de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar, destacó la importancia que tiene México dentro de estas cadenas de valor y los retos que enfrenta la industria ante un escenario internacional cada vez más cambiante.

Uno de los datos que permite dimensionar la importancia del sector es la posición que ocupa México en el mercado internacional.

El país es actualmente el principal exportador de productos cosméticos de América Latina y el tercer fabricante de cosméticos de la región, únicamente detrás de Estados Unidos y Brasil. A nivel mundial, México se encuentra en el duodécimo lugar entre los países exportadores de esta industria.

Esta posición responde a una apuesta que distintas empresas han hecho por producir en México. La industria no solo busca atender la demanda de los consumidores mexicanos, sino también utilizar al país como plataforma para llevar productos a otros mercados.

El intercambio comercial también tiene un efecto directo sobre las cadenas productivas, el empleo y el ingreso de divisas. La industria mantiene una balanza comercial positiva, es decir, México exporta más productos de los que importa tanto en cuidado personal como en cuidado del hogar.

¿Qué productos cosméticos exporta más México?

Entre las principales categorías de exportación aparecen las preparaciones capilares, donde se encuentran shampoos, acondicionadores y otros productos para el cabello.

También destacan las máquinas de afeitar y las preparaciones para maquillar.

En el segmento de cuidado del hogar, los productos con mayor participación incluyen aromatizantes ambientales, suavizantes de telas y limpiadores de superficies.

Esto muestra que la actividad exportadora mexicana no depende de un solo producto, sino de un conjunto de categorías relacionadas con necesidades cotidianas de los consumidores.

Las exportaciones mexicanas vuelven a crecer

Después de un 2025 marcado por diferentes cambios en el entorno internacional y por movimientos en el tipo de cambio, la industria reporta señales positivas durante 2026.

De acuerdo con los datos presentados por CANIPEC, entre enero y abril de 2026 las exportaciones mexicanas del sector superaron los 1,430 millones de dólares, frente a cerca de 1,300 millones de dólares registrados durante el mismo periodo de 2025.

El comportamiento representa una recuperación y apunta hacia una tendencia favorable para el comercio exterior de la industria.

El desempeño resulta relevante porque las exportaciones no solamente representan ventas hacia otros países. También significan generación de actividad económica, empleos y entrada de divisas para México.

El sector había registrado además un año récord en 2024 y, aunque durante 2025 experimentó un ligero retroceso, la industria considera que se trató de una disminución explicable por factores externos y no de un cambio estructural en la fortaleza del sector.

El mercado estadounidense continúa siendo el principal destino de las exportaciones mexicanas de cosméticos, cuidado personal y cuidado del hogar.

Más del 60% de las exportaciones de la industria tienen como destino Estados Unidos, aunque la dependencia es menor que la observada en otros sectores de la economía mexicana, donde la concentración en el mercado estadounidense puede alcanzar niveles mucho mayores.

Para CANIPEC, esta diferencia es importante porque refleja los esfuerzos que se han realizado para ampliar los mercados de destino y reducir la concentración comercial.

Además de Estados Unidos y Canadá, una parte importante de las exportaciones mexicanas se dirige hacia otros países de América Latina y el Caribe.

Esta diversificación se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos del sector ante las nuevas condiciones del comercio internacional.

El T-MEC, pieza clave para la industria

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ocupa un lugar central en la estrategia comercial de la industria.

La relación comercial entre los tres países atraviesa una nueva etapa, mientras México busca preservar las condiciones que permitan mantener el mayor número posible de sectores libres de aranceles y continuar aprovechando la integración productiva de América del Norte.

CANIPEC ha participado en consultas y mesas de trabajo organizadas por la Secretaría de Economía, además de mantener comunicación con organizaciones homólogas de Estados Unidos y Canadá.

Para el sector, esta coordinación resulta especialmente importante porque se trata de una industria con cadenas de suministro profundamente integradas y con empresas que operan en distintos mercados.

Uno de los objetivos es mantener el libre intercambio, pero también avanzar en la adopción de mejores prácticas regulatorias que permitan eliminar obstáculos innecesarios al comercio sin reducir la protección de los consumidores.

México busca nuevos mercados para sus productos

Aunque Estados Unidos mantiene su posición como principal socio comercial, la estrategia de la industria apunta cada vez más hacia otros mercados.

Uno de los ejemplos es la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Chile y Perú. En este espacio, las organizaciones que representan a las industrias de cosméticos y aseo doméstico impulsaron propuestas conjuntas para facilitar el comercio y promover mejores prácticas regulatorias.

El trabajo derivó en anexos sectoriales específicos para cosméticos y productos de aseo doméstico, una experiencia que la industria considera un referente para otras negociaciones comerciales.

Brasil es otro de los mercados que la industria mexicana considera estratégico.

CANIPEC y su contraparte brasileña, ABIPEC, suscribieron un convenio bilateral orientado a ampliar el intercambio comercial entre ambos países.

A esto se suma el diálogo entre las autoridades sanitarias de México y Brasil para avanzar en materia de armonización regulatoria y mejores prácticas.

La posibilidad de reducir diferencias regulatorias podría facilitar que más productos mexicanos lleguen al mercado brasileño y, al mismo tiempo, favorecer la entrada de productos brasileños a México.

La diversificación no se limita al continente americano.

Europa representa uno de los principales socios comerciales de México, particularmente en materia de importaciones, pero la industria considera que existe margen para aumentar la presencia de productos mexicanos en ese mercado.

El fortalecimiento de los acuerdos comerciales con Europa es visto como una oportunidad para generar mayor estabilidad y competitividad.

También destaca el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que permite respaldar relaciones comerciales relevantes, incluida la relación entre México y Canadá.

La incorporación del Reino Unido a este acuerdo también representa una oportunidad para ampliar los vínculos comerciales.

Cadenas de suministro más resistentes, pero sin cerrar las puertas al exterior

Uno de los retos que enfrenta la industria es construir cadenas de valor más resilientes.

Sin embargo, resiliencia no significa necesariamente producir todos los insumos dentro de México. La industria reconoce que existen materias primas y componentes cuya producción local sería demasiado costosa o incluso inviable.

Por ello, el objetivo es encontrar un equilibrio: fortalecer la producción nacional donde sea competitivo hacerlo y, al mismo tiempo, mantener acceso a insumos provenientes de otros mercados.

La lógica es construir cadenas de suministro capaces de responder ante cambios internacionales sin generar costos innecesarios para las empresas ni para los consumidores.

Más allá de las cifras de exportación y los acuerdos comerciales, uno de los principales desafíos es mantener la competitividad de la industria al mismo ritmo que cambian las necesidades de los consumidores.

El sector de cosméticos y cuidado personal se caracteriza por una constante innovación, con nuevos productos y formulaciones que buscan ofrecer mayores beneficios.

Para que esas innovaciones puedan llegar de manera eficiente al consumidor, la industria considera necesario que los marcos regulatorios evolucionen y que los acuerdos comerciales faciliten el intercambio.

La apuesta, en última instancia, es combinar competitividad, innovación, protección al consumidor y apertura comercial.

México parte de una posición sólida: es líder exportador de cosméticos en América Latina y cuenta con una industria que ha mantenido una presencia importante en los mercados internacionales. El siguiente desafío será conservar esa posición mientras amplía sus destinos de exportación y fortalece sus cadenas de valor.

La diversificación hacia América Latina, Brasil, Europa y otros mercados puede convertirse así en una de las claves para que México mantenga y amplíe su liderazgo internacional en productos cosméticos, cuidado personal y cuidado del hogar.