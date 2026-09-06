Torres Brandy celebra los 77 años de Bodegas Alianza con edición especial de Torres 10

Bodegas Alianza celebra su 77 con una lanzamiento especial de Torres 10 Foto: Cortesía/Torres 10 (MANU RENTERIA)

Bodegas Alianza celebró más de siete décadas de historia en México; un festejo que pone sobre la mesa la importancia de las alianzas que han acompañado su crecimiento.

En ese contexto, Torres Brandy se sumó a la celebración con una edición especial de Torres 10 de 1 litro, creada especialmente para conmemorar la trayectoria de Bodegas Alianza, una de las compañías con amplia presencia en la comercialización de vinos y licores en el país.

La celebración se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre en la Terraza de Bodegas Alianza Prado Norte, donde se reunieron ejecutivos de ambas compañías, invitados especiales y representantes de medios de comunicación para conmemorar los 77 años de la empresa.

Bodegas Alianza celebra su 77 con una lanzamiento especial de Torres 10 Foto: Cortesía/Torres 10 (MANU RENTERIA)

77 años de Bodegas Alianza y cuatro generaciones de trabajo

Para Bodegas Alianza, llegar a 77 años representa mucho más que una cifra. La compañía ha construido su trayectoria a través de cuatro generaciones y de una relación constante con clientes, consumidores, proveedores y socios comerciales.

A lo largo de este tiempo, la empresa ha evolucionado junto con las transformaciones del mercado de vinos y licores, manteniendo como parte de su identidad valores como el servicio, la confianza, la experiencia y la pasión por la categoría.

Ese proceso también ha estado marcado por la colaboración con distintas marcas y compañías, una dinámica que ha permitido ampliar su propuesta y mantener el contacto con diferentes generaciones de consumidores.

En el caso de Torres Brandy, la relación tiene además un elemento particular: ambas compañías son de carácter familiar y comparten una visión enfocada en el largo plazo y en el desarrollo de la cultura y apreciación de los vinos y destilados.

Bodegas Alianza celebra su 77 con una lanzamiento especial de Torres 10 Foto: Cortesía/Torres 10 (MANU RENTERIA)

Torres 10 estrena una edición especial por el aniversario

Uno de los elementos centrales de la celebración fue la presentación de una edición especial de Torres 10 de 1 litro.

La botella fue decorada con un banderín personalizado alusivo al 77 aniversario de Bodegas Alianza, convirtiéndose en un reconocimiento a la trayectoria de la compañía y a la relación que ambas empresas han desarrollado con el paso de los años.

Más allá de tratarse de una presentación conmemorativa, el lanzamiento funciona como un símbolo de la colaboración entre Torres Brandy y Bodegas Alianza, una relación que se ha desarrollado a través de iniciativas comerciales, comunicación, experiencias y diferentes puntos de contacto con los consumidores.

Bodegas Alianza celebra su 77 con una lanzamiento especial de Torres 10 Foto: Cortesía/Torres 10 (MANU RENTERIA)

La intención es continuar acercando productos de calidad al público y generar experiencias alrededor de la categoría de vinos y destilados, al mismo tiempo que se fortalece la presencia de marcas con trayectoria en el mercado mexicano.

¿Por qué es importante este lanzamiento

La celebración también sirvió para reconocer que el crecimiento de una empresa no ocurre de manera aislada.

Proveedores, colaboradores, clientes y socios comerciales forman parte de la historia de Bodegas Alianza y han contribuido a construir el camino recorrido durante estas siete décadas.

Desde la perspectiva de Torres Brandy, formar parte de este aniversario representa una oportunidad para reconocer precisamente esa relación.

Bodegas Alianza celebra su 77 con una lanzamiento especial de Torres 10 Foto: Cortesía/Torres 10 (MANU RENTERIA)

“Ser parte del 77 aniversario de un aliado tan importante como Bodegas Alianza nos complace y nos enorgullece. Es un honor acompañarlos y representar junto a ellos este aniversario, celebrando una relación que se ha fortalecido a través del tiempo”, señaló Lucía Sánchez, Business Unit Director Torres.

La botella conmemorativa de Torres 10 representa así la relación entre dos compañías que han encontrado puntos en común para desarrollar oportunidades comerciales y acercarse a los consumidores.

La historia detrás de Torres Brandy

La celebración también conecta con una tradición mucho más amplia dentro de la elaboración de destilados.

Juan Torres Master Distillers tiene sus orígenes en 1928, cuando Juan Torres Casals comenzó a elaborar brandis añejos criados en roble a partir de vinos blancos seleccionados del Penedès, en Barcelona.

Con más de nueve décadas de experiencia como maestros destiladores, la división continúa desarrollando distintas referencias de brandy, pisco, orange liqueur y vermut bajo marcas como Torres Brandy, El Gobernado, Magdala y Casals.

Bodegas Alianza celebra 77 años con una edición especial de Torres 10 Foto: Cortesía/Torres 10 (MANU RENTERIA)

Esta tradición se combina con una mirada hacia nuevos consumidores y nuevas formas de disfrutar los destilados. El documento destaca particularmente el papel de la coctelería como una vía para conectar con personas que buscan productos asociados con la singularidad y la calidad en momentos de disfrute compartido.

¿Qué sigue para Bodegas Alianza?

El aniversario 77 de Bodegas Alianza no solamente representa una mirada al pasado. También plantea la continuidad de una empresa que busca seguir evolucionando junto con el mercado y sus consumidores.

La compañía mantiene el objetivo de fortalecer su propuesta de valor y desarrollar relaciones de largo plazo con socios estratégicos como Torres Brandy, con la intención de generar valor tanto para las empresas como para quienes consumen sus productos.

Bodegas Alianza celebra 77 años con una edición especial de Torres 10 Foto: Cortesía/Torres 10 (MANU RENTERIA)

En ese sentido, la edición especial de Torres 10 funciona como un recuerdo de la celebración, pero también como una representación de una relación comercial que busca mantenerse vigente.

Después de 77 años, Bodegas Alianza llega a un nuevo aniversario acompañada por quienes han formado parte de su historia. Y la botella conmemorativa de Torres 10 resume, en un solo producto, la intención de celebrar lo construido y mantener la mirada puesta en los próximos años.