Registra Libertad Financiera crecimiento anual de 5.6%; impulsa inclusión sostenible

La Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), Libertad Financiera cerró junio de 2026 administrando más de 10.7 mil millones de pesos en captación, registrando una tasa de crecimiento anual cercana al 5.6% en los últimos tres años, cifra superior al promedio estimado del 3% correspondiente a la banca tradicional según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con 66 años de trayectoria y más de 2.4 millones de clientes, la entidad se mantiene como una de las firmas con mayor experiencia en el sector de las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), el cual atiende a 39.27 millones de usuarios en todo el país.
Durante 2026, Libertad Financiera ha mantenido un coeficiente de liquidez de entre 35% y 40%, nivel holgadamente superior al mínimo legal del 10%.
Una de las fortalezas de esta organización se refleja tanto en la evolución del ahorro como en sus indicadores de liquidez y solvencia regulatoria.
Los reportes públicos de la CNBV sitúan su Nivel de Capitalización (NICAP) en 133.32% al cierre de junio de 2026, lo que la ubica formalmente en la Categoría 1 de capitalización dentro del sistema financiero supervisado.
Para la entidad, la inclusión sostenible trasciende la sola ampliación del acceso a productos de ahorro o crédito. Implica integrar a sectores que históricamente han tenido menor participación en la banca y acompañarlos en la gestión de sus compromisos.
En este marco, la evaluación del desempeño no responde a un solo indicador, sino a la gestión integral de la operación, el seguimiento adecuado de la cartera crediticia y el respaldo que brinda un esquema regulado.
Como parte de sus ejes de responsabilidad social, la institución complementa el acceso financiero con programas educativos enfocados en la toma de decisiones informadas.
A través de iniciativas como Retiro con Libertad —orientada a adultos mayores—, conferencias universitarias, Despega con Libertad y La magia del ahorro, la organización promueve el conocimiento de las condiciones contractuales, el desarrollo de la capacidad de pago y la planeación familiar. De esta forma, la firma estructura un modelo donde convergen el acceso crediticio, la gestión prudencial de liquidez y la educación para convertir a los servicios financieros en herramientas útiles de desarrollo.