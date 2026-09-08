Profeco brinda orientación en la compra de productos de limpieza para el hogar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un comparativo de precios entre tiendas de autoservicio y establecimientos especializados en venta a granel de productos de limpieza de uso diario con la finalidad de que su adquisición no impacte la economía familiar.
En todo el país existen unos 45 mil puntos de venta de productos a granel, los cuales pueden costar hasta la mitad que las opciones de marca ofertadas en las cadenas comerciales.
Así lo muestra un levantamiento de precios realizado por la Procuraduría, del 24 al 28 de agosto, a cinco de los productos de limpieza más utilizados: blanqueador, detergente (en polvo o líquido), suavizante de telas y limpiador líquido para pisos.
- Blanqueador (950 ml): En una tienda especializada cuesta $8.88 pesos. En contraste, un envase de la marca Cloralex El Rendidor se consigue en un precio mínimo de $16.90 pesos en Alsuper y un máximo de $20.94 pesos en S-Mart.
- Detergente en polvo (1 kg): A granel tiene un precio promedio de $33.51 pesos, mientras que la bolsa de la marca Foca cuesta $44.50 pesos en Aprecio o hasta $50.99 pesos en S-Mart.
- Detergente líquido (1.83 litros): En una tienda especializada las personas consumidoras lo conseguirían en $44.77 pesos. Si eligen la marca Mas Color, pagarían $80.00 pesos en Bodega Aurrerá o hasta $104.00 pesos en Alsuper.
- Limpiador para pisos (1 litro): Cuesta $14.21 pesos a granel. Por el contrario, la marca Ajax Amonia Multiusos se vende en $42.13 pesos en HE-B y alcanza los $58.50 pesos en Súper Akí.
- Suavizante de telas (1.4 litros): A granel cuesta $27.20 pesos, mientras que la misma capacidad de la marca Downy Intense Floral se cotiza en $54.90 pesos en H-E-B y hasta en $70.75 pesos en Walmart Express.