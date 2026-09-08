Profeco brinda orientación en la compra de productos de limpieza para el hogar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un comparativo de precios entre tiendas de autoservicio y establecimientos especializados en venta a granel de productos de limpieza de uso diario con la finalidad de que su adquisición no impacte la economía familiar.

En todo el país existen unos 45 mil puntos de venta de productos a granel, los cuales pueden costar hasta la mitad que las opciones de marca ofertadas en las cadenas comerciales.

Así lo muestra un levantamiento de precios realizado por la Procuraduría, del 24 al 28 de agosto, a cinco de los productos de limpieza más utilizados: blanqueador, detergente (en polvo o líquido), suavizante de telas y limpiador líquido para pisos.