Ofertas Martes de Frescura de Walmart 8 de septiembre de 2026: esto cuesta la fruta, verdura y carne en el Martes de Frescura

Ofertas Martes de Frescura de Walmart 8 de septiembre 2026: esto cuesta la fruta, verdura y carne en el Martes de Frescura

Walmart tiene ofertas este 8 de septiembre de 2026 como parte de su tradicional Martes de Frescura, una jornada en la que algunos productos para surtir la despensa pueden encontrarse a precios especiales.

La promoción contempla principalmente frutas, verduras y carnes, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en la tienda en línea. Eso sí, hay un detalle importante: las ofertas tienen vigencia durante este martes, por lo que conviene revisar los precios antes de hacer la compra y no dejar el mandado para después.

¿Cuáles son las ofertas de Walmart este martes 8 de septiembre?

Entre los productos que aparecen en la promoción hay algunas opciones bastante prácticas para quienes buscan completar la despensa de la semana sin gastar de más.

Frutas y verduras

Plátano Chiapas a $16.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $40.00 el kilo.

Manzana Gala a $40.00 el kilo.

También hay descuentos en pollo y carne de cerdo

Si la fruta ya resolvió una parte de la lista, la sección de carnes también tiene algunas opciones que pueden llamar la atención.

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de Pollo sin hueso a $172.00 el kilo.

Milanesa de Pollo a $182.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo a $119.00 el kilo.

La jornada forma parte de las promociones semanales de Walmart y, de acuerdo con la información publicada, los precios pueden actualizarse conforme la cadena incorpore nuevas ofertas.

Por ahora, las ofertas del Martes de Frescura de Walmart del 8 de septiembre de 2026 ponen el foco en frutas y carnes, con precios que pueden resultar atractivos para quienes tienen pendiente surtir la despensa.

La promoción es válida durante este martes, así que si alguno de estos productos ya estaba en el menú de la semana, quizá sea buen momento para pasar de la lista de pendientes al carrito.