Aumenta producción industrial interanual en septiembre a 1.3 %, reporta Inegi

El ramo de la construcción registró un aumento anual del 4.9 por ciento (Archivo/Cuartoscuro)

Producción industrial — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó este miércoles que la actividad industrial en el país aumentó en septiembre 1.3 por ciento interanual, impulsada por avances en la construcción, manufacturas y el sector energético.

El reporte del órgano autónomo se sustenta en cifras originales y es resultado del ascenso anual de la construcción (4.9 por ciento), las industrias manufactureras (0.6 por ciento) y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural (3.4 por ciento) y pese al retroceso del 1.4 por ciento en la minería.

Por otra parte, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) se desplomó en septiembre 1.4 por ciento con relación a agosto pasado, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, mientras que a tasa anual avanzó 1.4 por ciento.

El retroceso mensual derivó por caídas en la construcción (-2 por ciento) y las manufacturas (-1.7 por ciento), pese a los avances de la energía (1.4 por ciento) y la minería (0.4 por ciento).

En el acumulado de enero a septiembre del 2026, la actividad industrial en el país avanzó 1.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025 gracias a las alzas en la minería (2.6 por ciento), en la construcción (3.8 por ciento), en la energía, agua y gas (0.9 por ciento) y en las manufacturas (0.1 por ciento).

Estos números de la actividad industrial aparecen en medio de una recuperación desigual de la economía mexicana en el año en curso, después del débil crecimiento del 0.6 por ciento registrado el año pasado.

De acuerdo con el Instituto de estadística, la economía nacional registró un aumento de 0.9 por ciento trimestral entre julio y septiembre, dato por debajo del avance del 1.4 por ciento registrado en el segundo trimestre, mientras que a tasa interanual aumentó un 3.2 por ciento, impulsada por los sectores industrial y de servicios.

La Crónica de Hoy 2026