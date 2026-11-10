ANERPV prevé aumento de hasta 11% en robo de transporte de carga por El Buen Fin

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) anunció que el robo al transporte de carga en México podría incrementarse entre 9 y 11% durante noviembre, debido al aumento en el movimiento de mercancías por la temporada comercial de El Buen Fin, las ventas anticipadas de Navidad y las jornadas de Black Friday y Cyber Monday.

Luis Villatoro, presidente de la ANERPV, explicó que noviembre representa uno de los periodos de mayor actividad para la cadena de suministro en el país, con un crecimiento de entre 20 y 35% en el traslado de mercancías a larga distancia, mientras que las entregas de última milla hacia centros de distribución pueden aumentar hasta 140%.

Este incremento en la actividad logística también propicia un repunte en los delitos. De acuerdo con el organismo, los robos de carga en camionetas de reparto podrían aumentar hasta 15%, principalmente en unidades que abastecen tiendas departamentales, establecimientos de autoservicio y pedidos del comercio electrónico.

Entre las entidades que históricamente registran mayor incidencia durante esta temporada se encuentran el Estado de México, con 21% de los casos, Puebla, con 18%, San Luis Potosí, con 8% Jalisco, con 7% y Guanajuato, con 6%.

En conjunto, estos cinco estados concentran hasta 61% de los robos registrados durante los periodos de mayor actividad comercial.

La asociación también advirtió que algunos productos podrían presentar un mayor riesgo de robo durante noviembre, debido a su demanda y valor comercial. Entre ellos destacan los artículos electrónicos, como pantallas, consolas y teléfonos celulares, cuyos siniestros podrían aumentar hasta 29%.

Asimismo, se prevé un incremento de hasta 25% en los robos de ropa y calzado, especialmente prendas de moda y deportivas; de 23% en artículos para el hogar y electrodomésticos, y de hasta 20% en productos de cuidado personal, como maquillaje, perfumes y artículos de belleza.

Ante este panorama, Villatoro subrayó la importancia de reforzar las medidas de seguridad en el traslado de mercancías, mediante el uso de dispositivos GPS para monitorear las unidades y el respaldo de empresas especializadas en seguridad logística, rastreo y protección vehicular.

En este sentido, destacó que la ANERPV cuenta con un Centro de Reacción que permite fortalecer las labores de monitoreo, atención y coordinación ante situaciones de riesgo, además de identificar rutas críticas y colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para prevenir incidentes y facilitar una respuesta oportuna.

Finalmente, el presidente del organismo señaló que, ante el incremento estacional en la demanda de productos y el movimiento de mercancías, anticipar los lugares y momentos de mayor riesgo resulta fundamental para proteger la carga y garantizar la continuidad de las operaciones logísticas.