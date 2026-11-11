NIDO cumple 70 años en Coatepec: así se fabrica la leche en polvo en México

La fábrica de Nestlé en Coatepec, Veracruz Foto: Cortesía

La fábrica de Nestlé en Coatepec, Veracruz, cumple siete décadas como parte de la historia de NIDO en México. Desde sus instalaciones se elaboran productos que abastecen al mercado nacional y contribuyen al suministro de distintos mercados del continente americano, con procesos de manufactura, tecnología y controles de calidad que acompañan cada etapa de producción.

Detrás de una lata de NIDO existe una operación industrial que comienza con la recepción de materias primas y continúa con la preparación de ingredientes, pasteurización, evaporación, secado por aspersión y empaque. Cada fase cuenta con sistemas de monitoreo y controles especializados para mantener la consistencia del producto.

La planta, que forma parte de la operación de Nestlé en México desde 1956, también representa una fuente de empleo y desarrollo económico para la región. Actualmente cuenta con 623 colaboradores, cuya experiencia en manufactura, ingeniería, mantenimiento, calidad y seguridad contribuye al funcionamiento de sus instalaciones.

La fábrica de Nestlé en Coatepec, Veracruz Foto: Cortesía (Armando HDZ)

¿Cómo se fabrica NIDO en la fábrica de Coatepec?

El proceso de elaboración de NIDO comprende diferentes etapas que permiten transformar los ingredientes en un producto listo para su distribución.

De acuerdo con Rafael Vargas, gerente de Fábrica Coatepec, la producción comienza con la preparación de los ingredientes y continúa con procesos como la pasteurización, evaporación, secado por aspersión y empaque.

Una de las tecnologías utilizadas es la inyección de nitrógeno durante el secado, que contribuye a proteger las características del producto.

La operación cuenta con sistemas de supervisión y controles especializados para mantener la uniformidad durante la fabricación. Además, la experiencia de los colaboradores forma parte de los mecanismos que permiten dar seguimiento a los procesos.

La fábrica también dispone de sistemas de trazabilidad que permiten consultar en cuestión de minutos información relacionada con cada lote, desde la recepción de materias primas hasta las etapas de producción.

Más de mil 300 análisis para controlar la calidad de NIDO

Uno de los aspectos centrales de la operación es el control de calidad. Según Nestlé, los lotes de NIDO pueden estar sujetos a más de mil 300 análisis y monitoreos que revisan diferentes características del producto.

Entre los aspectos evaluados se encuentran:

Composición del producto.

Microbiología e higiene.

Propiedades fisicoquímicas.

Vitaminas y minerales.

Características sensoriales.

Materiales de empaque.

Cumplimiento de especificaciones y requisitos regulatorios.

Estos controles permiten identificar posibles desviaciones y aplicar medidas antes de liberar el producto terminado.

La planta cuenta además con certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 22000, así como AWS, Halal y Kosher, que respaldan distintos aspectos de sus sistemas de gestión y operación.

La fábrica de Nestlé en Coatepec, Veracruz Foto: Cortesía (Armando HDZ)

La fábrica de NIDO en México también apuesta por el cuidado del agua

La evolución de Coatepec no se limita a la tecnología de manufactura. La gestión responsable de los recursos naturales también forma parte de sus actividades.

La fábrica cuenta con la certificación Alliance for Water Stewardship (AWS), que reconoce su enfoque de gestión responsable del agua y el trabajo para fortalecer su aprovechamiento sostenible.

Como parte de sus acciones ambientales, Nestlé anunció una ampliación de la superficie de conservación del Bosque de Niebla, que pasará de 150 a más de 760 hectáreas, además de aumentar la participación comunitaria de 16 a 72 guardianes ambientales distribuidos en ocho localidades.

El proyecto se desarrollará en colaboración con el Fideicomiso Coatepecano para la Conservación del Bosque y el Agua (FIDECOAGUA), mediante una aportación adicional de un millón de pesos destinada a la protección del recurso hídrico.

Las acciones buscan contribuir a la conservación del Bosque de Niebla en la cuenca del río La Antigua, una zona estratégica para la recarga de agua.

NIDO Kinder 1+: una nueva formulación elaborada en Coatepec

La planta también es el lugar donde se elabora la nueva formulación de NIDO Kinder 1+, dirigida a niños a partir de un año, que incorpora 0% de azúcar añadida y probióticos.

Verónica Copka, experta en nutrición infantil para Nestlé Nutrition, explicó que esta etapa representa una oportunidad para acompañar los cambios en la alimentación de los pequeños y las decisiones que toman las familias durante sus primeros años de vida.

La marca destaca que la nutrición evoluciona junto con las necesidades de los niños, mientras que la fábrica mantiene los procesos de calidad y control que respaldan la elaboración de sus productos.

La fábrica de Nestlé en Coatepec, Veracruz Foto: Cortesía

Coatepec: una operación industrial que abastece a México y América

En sus siete décadas de historia, la fábrica de Coatepec ha fortalecido sus capacidades mediante inversiones, actualización tecnológica, mantenimiento de equipos y optimización de procesos.

Actualmente, la operación alcanza una producción aproximada de 800 toneladas semanales, considerando el conjunto de sus líneas y categorías, de acuerdo con Nestlé. Esta cifra corresponde a la producción total de la planta y no exclusivamente a NIDO.

Desde Coatepec se elaboran productos destinados al mercado mexicano y también se contribuye al suministro de distintos mercados del continente americano. La compañía no precisó qué porcentaje de la producción de NIDO se destina al consumo nacional ni cuánto corresponde a exportaciones, al señalar que esas proporciones están sujetas a validación.

La fábrica cuenta con 623 colaboradores y, a través de su actividad productiva y cadena de valor, genera un impacto directo e indirecto en más de 4 mil familias, según la información proporcionada por la empresa.

Así, la historia de NIDO en México también se encuentra ligada a una operación industrial que ha evolucionado durante generaciones: desde la preparación de ingredientes y los controles de calidad hasta la innovación tecnológica y el cuidado de los recursos naturales.

Detrás de cada lata hay procesos, especialistas y una fábrica que, desde Coatepec, continúa formando parte de la manufactura de productos lácteos en México.