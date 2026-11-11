El Buen Fin 2026: promociones y beneficios de la tarjeta Nu para aprovechar los descuentos

Banco Nu Las promociones con el Banco Nu estarán abarcando todo este mes de noviembre, no sólo durante el fin de semana del Buen Fin 2026.

Estamos a unos días de que miles de negocios y establecimientos lancen sus ofertas y promociones de El Buen Fin 2026. Como cada año, no sólo las empresas se suman a esta iniciativa, sino también las instituciones financieras buscan ayudar a las personas consumidoras con opciones para aprovechar mejor esta temporada. Ahora, en su primer año como banco oficial, quienes cuentan con una tarjeta Nu también tendrán acceso a diferentes posibilidades.

¿Qué promociones tiene Nu para El Buen Fin 2026?

La campaña de Nu para noviembre contempla una dinámica denominada Nuviembre 2026, mediante la cual los clientes pueden obtener bonificaciones en dinero por utilizar su tarjeta de crédito en compras a meses sin intereses.

De acuerdo con los términos y condiciones publicados por la institución, estos son los principales beneficios:

Bonificaciones de hasta 100 mil pesos

Una de las principales promociones consiste en entregar folios que pueden contener bonificaciones de entre 300 y 100 mil pesos.

La mecánica funciona de la siguiente manera:

Por cada 3 mil pesos acumulados en compras elegibles a meses sin intereses, el usuario recibe un folio.

Las compras deben realizarse a seis meses sin intereses o más.

Se pueden acumular hasta cinco folios por cliente.

Aproximadamente uno de cada diez folios contiene una bonificación, aunque obtener un folio no garantiza recibir dinero.

Las bonificaciones se depositarán directamente en la Cuenta Nu de débito.

Para participar es necesario registrarse previamente en la promoción desde la aplicación de Nu. El registro está disponible del 2 al 30 de noviembre, mientras que el periodo para acumular compras va del 13 al 30 de noviembre de 2026.

Pase Morado por compras con PayPal

Otra de las promociones anunciadas para El Buen Fin está relacionada con las compras realizadas a través de PayPal.

Según la información publicada por la plataforma de pagos, del 13 al 17 de noviembre de 2026, los usuarios podrán obtener un Pase Morado por cada 3 mil pesos de compras realizadas a seis meses sin intereses o más con su tarjeta de crédito Nu.

Para aprovechar este beneficio deberán:

Tener una tarjeta de crédito Nu.

Registrarse en la promoción desde la aplicación de Nu.

Realizar compras a través de PayPal durante los días de El Buen Fin.

Elegir un plazo de seis meses sin intereses o superior.

Acumular 3 mil pesos por cada Pase Morado que quieran obtener.

El registro es indispensable y se deben consultar las condiciones específicas de la promoción.

Estos pases forman parte de la campaña Nuviembre, por lo que es importante no confundirlos con una bonificación automática: su obtención permite participar en la dinámica de recompensas, pero no significa que todos los usuarios recibirán dinero.

¿Las promociones aplican para tarjetas Nu de débito?

No todas las promociones están disponibles para ambos productos.

En los términos oficiales de Nuviembre 2026 se especifica que las compras participantes deben realizarse con la tarjeta de crédito Nu o la tarjeta de crédito con límite garantizado Nu. Por lo tanto, pagar directamente con la tarjeta de débito no permite acumular los folios de esta promoción.

Sin embargo, los clientes deben contar con una Cuenta Nu de débito activa, ya que es ahí donde se depositarán las bonificaciones que obtenga

Nu establece que notificará a los clientes elegibles y realizará los depósitos correspondientes a más tardar el 18 de diciem