Edgar Amador, piloto en aguas bravas

Edgar Amador Zamora, subsecretario de Hacienda (Especial)

La salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda estaba cantada. Se le pidió que se mantuviera en el cargo para evitar sobresaltos en el proceso de cambio de gobierno y para mandar un mensaje de estabilidad. Cumplió ambas encomiendas.

No obstante, su salida causa inquietud por el complejo momento que viven las finanzas nacionales, ya se avizora que el 2025 sea un año de grandes retos en materia hacendaria, ya lo estamos viendo.

Toma las riendas Edgar Amador Zamora, un economista de grandes ligas a quien la doctora Sheinbaum identificó como un cuadro de la 4T, lo que supone una más sólida afinidad política.

Esto fue confirmado por el propio Edgar Amador, que dijo que ayudará, desde Hacienda, a cumplir los objetivos de la Cuarta Transformación. Ya se verá. El primer reto, que arranca este lunes es tomar el timón para que no se altere, en esta etapa de vientos fuertes, la estabilidad macroeconómica. Se le desea suerte.

Pausa, festival y nuevas amenazas

Se anunció la pausa, se organizó el festival musical en el zócalo y Donald Trump volvió a su guion y amenazó con que, en abril, entonces sí, ya no habrá otra pausa. Está claro que todo puede pasar y que puede cambiar la jugada en el último minuto.

Puede repetir palmaditas en la espalda y abrir otra pausa o dar manotazos en la mesa. México, mientras tanto, ya conoce el camino. Reducir el tráfico de migrantes y de fentanilo y seguir desmontando las estructuras criminales que se habían empoderado hasta niveles inadmisibles. Los carteles más grandes, el Sinaloa y el CJNG, están agazapados, siguen siendo muy peligrosos, pero arriaron banderas en espera de que pase el temporal.

El Gabinete de Seguridad no solo ha conseguido dos pausas, ha conseguido fortalecer la presencia del Estado mexicano en zonas en las que se había desvanecido. La idea es que la presión sobre los carteles no disminuya, sino que siga hasta acorralarlos y que sus jefes principales sean eliminados y detenidos.

¿La OEA, tiene remedio?

El canciller Juan Ramón de la Fuente se encuentra este lunes en Washington D. C. En esta oportunidad el viaje no tiene la misión de contener o capotear una nueva embestida de Trump, no es por ahí.

El doctor De la Fuente está en la capital de Estados Unidos para participar en la sesión para elegir al nuevo secretario general de la OEA, la organización americana que pasa por horas bajas, pero cuya utilidad no está a discusión. En momentos como los actuales, con la administración Trump intentando adueñarse del Canal de Panamá, podría tener un rol protagónico.

La versión que circula con más intensidad es que el nuevo secretario general será Albert Ramdin, de Surinam. El secretario general saliente, Luis Almagro, se ha metido en una infinidad de problemas, tanto políticos como de carácter personal, por lo que un cambio es lo mejor que le puede ocurrir a la OEA, muchos se preguntan si tiene remedio o no. Más nos vale que lo tenga.

Cuidados infantiles y vivienda

No será fácil dejar atrás el impacto de la marcha feminista del 8M y lo que ocurrió en la mañana del sábado en Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum remarcó el lema de su victoria electoral de que no llega sola, llegan todas.

Entre las diez acciones que puso en marcha para reivindicar a las mujeres, hay dos que han llamado la atención de los colectivos feministas porque responden a demandas muy puntuales: la construcción de al menos 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil, con lo que se corrige un error y se brinda una ayuda sustantiva a las madres trabajadoras y el compromiso de que los programas de vivienda den prioridad a las mujeres como dueñas de los inmuebles.

Esas, señalan los colectivos, son acciones que abonan al empoderamiento de la mujer. Hay por supuesto motivos de satisfacción, pero no de triunfalismo, la violencia machista no cede, es uno de los desafíos principales que México tiene como nación.