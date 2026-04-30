¿Cuál será exactamente su as bajo la manga?

No hay mejor maestro de empatía para un niño que los ojos de una animal. La infancia es justo la etapa donde el corazón se vuelve hogar para tales criaturas. ¡Feliz DÍA a los peques! y también a los adultos que no han extraviado esa parte de su alma, y…

Franciscanos

Dale con que la vida no me deja llegar al tema Hipopótamos Escobar porque la novela franciscana sigue dando materia y, aunque nada me hubiera gustado más que haberle podido dar carpetazo al asunto anunciando precisamente para hoy el regreso a casa de esos otros pequeños, Los Franciscanitos, y entrarle de lleno a la trama colombiana, todavía lejos lo veo posible al percibir que el gobierno de CdMx entretiene la inexplicable decisión a partir de que ya fue cumplido el punto principal que era el remozamiento del lugar y asimismo con la entrega del dictamen que avala que las instalaciones señaladas… su añejo, sencillo, pero muy querido y eficiente hogar… están listas para recibirlos con bienestar. El documento, sí, fue elaborado por un franciscana de pura cepa como lo es la Dra. y MVZ Antonia Sánchez del Villar, pero aún así y como perito forense con especialización en maltrato animal, no la imagino mintiendo y con ello arriesgando su prestigio, incluso, por tratarse de la misma profesional a la que la misma basura… bueno, basurita… cómplice de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, ha recurrido en varias ocasiones para sostener sus casos. Siendo así, la “Dra. Toña” suscribió que las estancias están aptas para el correcto resguardo de esos perritos y gatitos, faltando solamente por entregar un mula requisito hidro-sanitario que saben bien las autoridades solicitantes que se lo sacaron de la manga al ser punto que la zona por entero no cumple, partiendo de que la ciudad-capital tiene abandonado ese complejo y costoso tema que, por cierto, tampoco cubren puntualmente las instalaciones xochimilcas de la Brigada de Vigilancia Animal y mucho menos los improvisados albergues del Ajusto y del deportivo Hermanos Galeana a donde fueron a botar a cientos de esos pobres perros. En fin, que el caso parece ser no devolverlos y extender un nuevo alegato cada vez que se da cumplimiento al anterior, saliendo ahora de nueva cuenta con eso de las “adopciones conjuntas” cuando, insisto, ni el mismo GCdMx, con todas sus argucias y alcances, ha podido resolver, por ejemplo, con los contados “perritos peregrinos” del pasado 12 de diciembre o con los muchísimos albergados en la Brigada o siquiera con uno de los cientos que por “entrega voluntaria” llevan a “dormir” a los centros de control animal de las alcaldías. Esto sí que es cinismo y subterfugios y más subterfugios de los que se están agarrando para dejar vacío el terreno. ¿Qué cual es su apuesta actual? Dejar pasar el tiempo necesario para culminar su fechoría, porque de otra no se entiende y menos al haberse asegurado que no se autorizaría ningún desarrollo de aquí al año 2030. ¿Luego entonces? Al respecto, ayer el Refugio Franciscano, tras su enésima “mesa de negociación” emitió un comunicado tan insubstancial como inaceptable y que por ello no vale la pena ni citar, más por lo mismo, poniendo en tela de juicio las decisiones del abogado Pérez Correa y las del conjunto de patronos, razón por la cual la ciudadanía franciscana reaccionó muy fuerte en las RR. SS. haciendo reclamos a las partes, no quedándose atrás el Comité de Apoyo al RF que también este miércoles ofreció conferencia a medios, posicionándose firmemente sobre ocho puntos, no negociables, exigiendo, a saber: 1. Respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos a la protección animal y al medio ambiente; 2. Terminar con el sufrimiento y revictimización “inadmisibles” de Los Franciscanitos sobrevivientes; 3. Devolución, sin condiciones, de todos esos animalitos, en un plazo no mayor a dos semanas (sin citar acciones de existir incumplimiento ni poner fecha exacta); 4. Impedimento para su desplazamiento, aceptando como único y viable traslado el de su regreso al Km 17.5 de la carretera libre México-Toluca; 5. Abandonar los procesos de adopción mientras los animales permanezcan asegurados por el Gobierno dado que su tutela legal y jurídica corresponde solamente al Refugio Franciscano, A. C.; 6. Información y rendición de cuentas sobre el estado de salud por cada individuo, con pruebas de vida, así como dar a conocer su número exacto y el de los fallecidos, en estricto apego al amparo 27/2026; 7. Terminar con las amenazas y persecución política y jurídica sobre los miembros del Patronato y activistas que han apoyado la causa y, 8. Reparación integral de los daños causados a las instalaciones originales tras la invasión del pasado 7 de enero y la habilitación del predio de Texcoco, propiedad del RF, para una vez ello proceder al traslado de todos Los Franciscanitos, NO ACEPTANDO UN DIA MÁS DE INFAMIAS NI UNA MUERTE MÁS. ¿Será que si?

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