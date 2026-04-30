¿Cuántos dedos, cuántos anillos?

Anillos

En los ya superados tiempos de la falocracia irrespetuosa; machista, patriarcal y misógina, idos por fin a los oscuros laberintos de la más profunda cueva del olvido gracias al advenimiento feliz del matriarcado político, educativo y social, para alabar el buen éxito matrimonial de una horripilante señorita --fea como un automóvil por debajo--, contra la soltería irremediable de una belleza afrodisiaca, se decía: la suerte de la fea, la bonita la desea.

Si se pudiera hacer un paralelismo con la vida partidaria y el gobierno emanado de los doctos y humanistas principios de la Cuarta Transformación, en cualquiera de sus dos primeros pisos, podemos advertir cómo la surte (que es grela, dice el tango) juega siempre en favor de Morena. La suerte de Morena (y no por fea), cualquiera la desea.

Muchas cosas inconvenientes para los demás, a ella le vienen como anillo al dedo. Estos son algunos ejemplos de tan buena fortuna para el partido en el poder. El orden no guarda relación con su importancia.

1.- La pandemia fue un anillo al dedo para el gobierno de Andrés López. Él mismo lo anunció de esa manera, mucho antes de la mortandad espantosa de enfermos mal atendidos, cuando a tumbos, errores y mentiras, el país vio caer a más de 600 mil personas cuando en Japón con más de 122 millones de habitantes, –por ejemplo— murieron 22 mil personas. De ese diámetro tiene el anillo Don Andrés (sin albur ni alusión al mal fario de Morante).

“...Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”. Eso fue hace seis años, en el mes de abril.

Y como todos hemos atestiguado con el corazón henchido de orgullo patriótico, la corrupción se ha acabado y el reino de la justicia se ha instaurado por los siglos de los siglos. Ya ni Poder Judicial necesitamos. Como anillo al dedo. Cuánta felicidad.

2.- La captura de Genaro García Luna en los Estados Unidos. Eso si fue –como dicen en Las Vegas--, el “Jack pot”, el “Gordo” de la lotería.

Otro momento afortunado para la 4-T. Su mayor argumento político contra la némesis andresiana (FCH) no proviene de sus acciones sino de su colaboración soberana (independientemente de la dependencia formal) con los Estados Unidos. Como el bíblico maná le cayó del cielo. Esto escribí en CRÓNICA:

“...Cuando en diciembre del año 2019 Genaro García Luna perdió la protección del gobierno de Estados Unidos y se inició el proceso cuya etapa de juicio formal ha comenzado hace unos días, algunos vimos cómo se abría una gloriosa ventana en el discurso de Andrés Manuel López Obrador: a partir de hoy -dije-, el presidente tendrá un ARMA ORATORIA IRREBATIBLE DE ENORME POTENCIA.

“Y esa potencia se basa en una sola frase invencible: los conservadores, usurpadores, a quienes siempre denuncié, pusieron la seguridad pública del país en manos de un cómplice del narcotráfico (de huachicol luego hablamos).

“La contundencia de la segunda parte de ese relato, automáticamente –en el discurso y su percepción- hace innecesaria la confirmación de lo primero; se da por bueno, porque el tema queda impregnado por un hecho rotundo una verdad redonda como la palabra Roma, habría dicho Owen: Genaro García Luna lleva tres años en la cárcel.

“Y siempre se podrá decir, su encarcelamiento no es producto del rencor ni la venganza política. Lo acusaron y detuvieron en la jaula, sus propios promotores quienes lo habían colmado de honores y prebendas migratorias, quizá porque dejó de ser útil. O quizá por haberlos traicionado.

“Y el Tío Sam sabe cobrarse los agravios y nunca vamos a saber cuáles fueron. También resulta complejo suponer un pacto entre presidentes, ni siquiera por la cercanía de nuestro jefe de Estado con Donald Trump.

“Por eso aquel 19 de diciembre del 2019, debe haber sido un día de inmensa felicidad para Andrés Manuel”.

Todavía hoy, desde la ventana del segundo piso (sin piernas al sol) la 4-T.2-P sigue usando el caso para purificar cualquier decisión y comparar cualquier tropiezo...

--¡Ah! Pero no hablan de García Luna, ¿verdad?, se nos machaca desde el púlpito presidencial. En fin. Dios reparta suerte, como dicen los toreros en el patio de cuadrillas. Ahora, como vemos en esta veleidad de la fortuna, se deberá hablar de Rocha Moya, con abundante tragadera de palabras anteriores, como mañana veremos con amplitud.

3.- Los agentes descubiertos por la parca en Chihuahua (el desbarrancamiento de la fortuna) permitieron otro argumento glorioso en el disfrute del hado favorable: la defensa de la soberanía y la denuncia de los conservadores contra ella. Ya han creado a Maru Miramón.

El silogismo es sencillo: la derecha favorece a los espías, los oculta y los cobija, les confía secretos militares, estrategias nacionales y se pone a los pies de Estados Unidos. Ese país ha presionado para intervenir en México y el patriotismo presidencial lo ha rechazado. Ergo, los fachos quieren derribar al gobierno democrático, progresista, nacionalista y humanista nacional y traer un Maximiliano washingtoniano (¡Ah!, no).

De pasadita le han hecho la parte medular de su campaña a la señora Andrea Chávez cuyo pasado (como el de su mentor) se ha esfumado.

“(IFB). - Andrea Chávez, exsenadora de Morena y futura candidata a la gubernatura de Chihuahua, expresó en su cuenta oficial de ‘X’ que este caso es muestra de “la forma descuidada y negligente en la que se ejerce el poder en Chihuahua”.

“Tras expresar su solidaridad con las familias de las víctimas mortales, la senadora con licencia señaló que la supuesta participación de personal extranjero sin informar al gobierno federal incumple diversas disposiciones de la legislación mexicana.

“...Chávez señaló que Morena nunca se ha opuesto a la coordinación, pero subrayó una postura firme:

“El respeto a la soberanía nacional es una línea roja que nunca debe sobrepasarse, y menos cuando el PRIAN defiende los intereses extranjeros antes que los de la propia nación”.

“La mandataria federal señaló al gobierno de Chihuahua como el principal responsable de violar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al coordinar operaciones directamente con agencias estadounidenses (como la CIA) sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni al Senado de la República.

“Como prueba, utilizó las declaraciones previas del fiscal estatal, quien habría admitido colaborar con Estados Unidos en una ocasión previa”.

Más allá de la venialidad del pecado chihuahuense, la lucha partidaria esconde la otra verdad: la inutilidad de los servicios nacionales de inteligencia [RC1] cuya capacidad no alcanza sino para el lamento: ¿De veras nadie sabía (excepto los chihuahuenses) de cómo, ¿cuándo y a qué hora ingresaron al país los espías gringos?

Pero mientras puedan quemar en leña verde al gobierno de Chihuahua no necesitarán responder otras preguntas.

Esta, por ejemplo: ¿La autorización para operaciones extranjeras cede o viola la soberanía tanto como las operaciones no autorizadas? ¿El permiso de nuestro gobierno les cambia la mira de sus intereses sólo por un permiso burocrático sin capacidad de renuencia política?