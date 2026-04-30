Pacto de paz... y Juchitán se descompone

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz (Carolina Jiménez Mariscal)

Juchitán, Oaxaca, sigue fuera de control. El anunció de un pacto local de paz que hizo Salomón Jara fue seguido, sin más, por reacciones violentas del crimen organizado que se encuentra asentado en esa región estratégica del país.

La ejecución de un hijo del subsecretario político se inscribe en ese contexto.

Para completar un cuadro poco alentador, la detención de un supuesto perpetrador de dicho ataque ha comentado a ser cuestionado, temiéndose que se presente a un chivo expiatorio.

En las mesas por la paz realizadas en Juchitán, una y otra vez las madres de familia, siempre dispuestas a encarar los problemas de la comunidad, señalaron que el problema de la droga estaba en cada esquina en torno a las escuelas y que se requería acciones contundentes; incluso señalaron que era un asunto plateado ya ante el Director General del Instituto de Educación, Emilio Montero (juchiteco), y el presidente municipal Miguel Sánchez.

Una gira prevista del gobernador por la región sacará chispas.

León no sufre por PAN

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, ya recibió una bienvenida de movimiento ciudadano, aunque aún no hay nada oficial sobre su incorporación. La operación de Álvarez Maynez para cooptar este activo en Guanajuato está en curso y él mismo ha señalado, en estos tiempos mundialistas, que el balón está en la cancha de Ale.

El partido naranja, que aún está definiendo cuál será su papel en el 2027, es la primera opción de la presidenta municipal.

La operación para mitigar esta deserción fue emprendida rápidamente por los blanquiazules, pero ha tenido más de un tropiezo, incluido el hecho de que Gutiérrez logró colarse al top ten de las alcaldes de capital estatal mejor evaluados del país.

PeluditosGate sigue preocupando a Morena

Puede creerlo o no, pero el mes de abril se despide con un último capítulo de la crisis de perros sacrificados en Tecámac. Sí, resulta que esto fue motivo de nuevos análisis en los comités centrales de Morena que, un tanto preocupados por el impacto de un tema como este en una entidad prioritaria, se pusieron a analizar encuestas.

Los resultados de dichas mediciones indican que en realidad aquel sacrificio de perros no causó tantas opiniones negativas como se quiere hacer ver. En realidad, en una encuesta interna y otra generada fuera del ámbito político, se muestra una división de posturas respecto a aquella decisión, algo muy ligado al hecho de que las jaurías callejeras habían matado a dos personas antes de que los sacrificios de canes comenzaran.

La mitad de quienes expresaron su opinión, ya enterados del contexto, apoyaron la medida, en tanto, se supondría, un sector con menos conocimiento de lo ocurrido, renegaron del destino de los cuadrúpedos.