Nvidia, el gigante de la inteligencia artificial, se prepara para tocar suelo mexicano

El gigante de la Inteligencia Artificial y la ciencia de datos, Nvidia, operaría desde territorio duranguense un data center para desplegar sus operaciones en México y América Latina con conectividad estratégica desde el sur de Canadá y todo Estados Unidos , adelantó en entrevista con Fortuna el director general de Fermaca, Octavio Berron.

“Tenemos unas pláticas permanentes con Nvidia (y) hace dos semanas estuvimos en su evento en Palo Alto, California, para una alianza estratégica en la que FERMACA pudiera ser una plataforma para que Nvidia haga el deployment, el despliegue de toda su tecnología par México y América Latina”, dijo Berron en una conversación con la Revista Fortuna.

Para Durango, Fermaca construirá el primer data center diseñado de origen para cumplir con los estándares que requieren las empresas de inteligencia artificial como Nvidia, los desarrolladores y entrenadores de modelos de inteligencia artificial, así como para algunas empresas que hacen minería de criptomonedas y otros desarrollos que necesitan esta infraestructura en tiempo real y que requieren grandes capacidades de procesamiento de datos como son Web3 o Quantum Computing.

El plan del aterrizaje de Nvidia en México también ha contado con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, considerada la puerta de ingreso para la inversión extranjera directa en el país.

Manola Zabalza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, aseguró que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, le pidió hace unas semanas que la representara en la Convención Anual de Nvidia en Palo Alto, California, visita en la que se fortalecieron los planes para la presencia de la compañía con sede en San Francisco pero que fue fundada por un empresario originario de Taiwán, epicentro del desarrollo de semiconductores.

“Nvidia es una de las empresas que están a la vanguardia en los temas de semiconductores, de hecho, creo que ya no se van a llamar semiconductores porque ya lo hacen con otra tecnología, de inteligencia artificial y de soberanía en inteligencia artificial. Y muy pronto estaremos dando noticias de las colaboraciones que tuvimos con ellos. Esperamos que Nvidia pueda empezar a tener un rol mucho más importante en México y empezando por la ciudad”, dijo la funcionaria.

El director general de Fermaca aseguró que el grupo, en su división de data centers, decidió participar en el negocio de la infraestructura digital reconociendo que se trata de una categoría regulatoria diferente en la que no se ofrecen servicios a los consumidores finales, sino que desarrolla infraestructura para otros participantes de la industria como los desarrolladores de inteligencia artificial o las empresas dedicadas a la minería de tokens.

“Habiendo dicho eso, la lógica de entrar a este negocio viene de buscar oportunidades para poder desplazar más gas a través de nuestro sistema y eso nos llevó al análisis del a industria de los data centers”, dijo Octavio Berrón.

Un data center, explicó, es mucho más complejo es una instalación industrial que debe tener mucha electricidad para operar los servidores y enfriarlos, así como acceso a conectividad para tener acceso a la nube y que se dé ese proceso.

En Durango, explica su director, Nvidia contaría con acceso y conectividad a través de fibra así como energía garantizada para sostener su operación.

“Cuando analizamos esos mercados nos dimos cuenta de que un Data Center se podría construir, pero de nada iba a servir sino teníamos conectividad y por ello nos metimos a estudiar el negocio de la conectividad y descubrimos que la fibra óptica oscura, como un criterio de infraestructura, era un negocio bastante concentrado y que no había mucha fibra en México y que la última fibra de largo alcance que se había construido, a los mejor tiene 25 años de antigüedad”, indicó.

El director de Fermaca explicó que al buscar cómo resolver la conectividad de sus data centers, en este corporativo ubicaron una gran necesidad de conectividad a través de fibra óptica oscura, por lo que decidieron lanzar el proyecto de Fermaca Networks, una red de fibra óptica oscura que se extenderá de manera paralela a los gasoductos en la misma región en la que corre su infraestructura, desde la frontera hasta Guadalajara y, en el caso de la frontera, hasta Querétaro para poner a disposición de participantes de la industria fibra óptica oscura, subterránea, neutral y de última tecnología. “Esto quiere decir que, a través de esta red, ahora vas a tener conectividad”, aseguró.

Con suministro de gas garantizado, la fórmula que desarrollará Fermaca es una generación en sitio, bajo un esquema regulatorio de autoabasto no interconectado. “No tenemos nada que ver con la red de CFE, no hay conflicto, no nos pueden señalar de que aprovechamos la red de transmisión o de distribución sin pagar por ella, simplemente vamos a generar nuestra propia electricidad, nosotros la vamos a consumir y no se la vamos a vender a nadie más”, aclaró.

Con esa mirada, logra audiencias récord

La producción Con esa misma mirada rompe del grupo TelevisaUnivision logró récords tras su estreno en ViX alcanzando y rompiendo récords históricos en la categoría Serie y/o Bioserie, en sus tres años de existencia. A tan solo una semana de su estreno, la serie ha generado más de 2.3 millones de horas de consumo a nivel global. Asimismo, esta serie protagonizada por Angélica Rivera, Iván Sánchez, Diego Klein, Ximena Herrera y Pamela Almanza, es el contenido que más nuevos suscriptores ha atraído a ViX en lo que va del 2025. Agradecemos a nuestros suscriptores y a todas las personas en América Latina y los Estados Unidos por su preferencia por ViX. Medios de comunicación, desde semanas previas al estreno de esta producción, comentaron sobre la serie y su elenco, y le dieron una amplísima cobertura que acumula miles de notas en revistas y periódicos. De esta forma, la serie generó un alto volumen en la conversación. ¡Buen comienzo!!