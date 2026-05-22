Las elecciones del narco

Operativo Enjambre CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ofreció conferencia de prensa referente a la detención de políticos acusados de extorsión y delincuencia organizada en el estado de Morelos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Los anuncios de los últimos dos días por parte de la Fiscalía General de la Nación y de las Presidencia de la República ya no dejan lugar a dudas: El narco alteró de principio a fin jornadas electorales y colocó gobernantes en puntos específicos del país. Nuevamente el orden de gobierno municipal ha mostrado ser e más vulnerable.

Lo sucedido en Cuautla, bastión completamente tomado por la delincuencia y desde el que se comandó la actividad criminal en un extenso corredor que pasaba por Yecapixtla y Tlayacapan, aclara hasta dónde esta realidad fue más relevante que las urnas (y las impugnaciones formales ante los tribunales).

Hay toda una vertiente de investigación a seguir en varios estados del país, que son señalados una y otra vez, y que merecen una intervención enjambre a fin de que el voto no se vea adulterado en esta siniestra forma.

¿Quién no ha visto a un Ardillo?

Continúan apareciendo versiones sobre un encuentro del grupo criminal Los Ardillos y AMLO en la campaña triunfal de 2018. Se refieren a un mitin que el fundador de Morena realizó en Quechultenango, en la región centro del estado de Guerrero, en aquel año.

En aquella época muy marcadamente y aún hoy, ese municipio es el asentamiento principal de la banda criminal. Sin importar que fuera político, boxeador, paisano migrante, gobernante estatal, el ingreso a Quechultenango pasa por la simulada vigilancia del grupo criminal.

La renta de la maquinaria agrícola, el acceso a los poblado, entre otras cuestiones, han sido intervenidas por Los Ardillos.

Otra vez, hallazgo en Jalisco

Esta vez en Lagos de Moreno donde las madres buscadoras encuentran fosas clandestinas y exponen restos tétricos de manera pública. La autoridad ministerial empieza a actuar entonces.

Estos hallazgos son un frentazo en la intención de lograr un país mejor.

Y lo que viene después, la elucubración sobre si allí había un campo de reclutamiento/entrenamiento del narco, o si allí se quemaban los cuerpos, es aún más triste porque muestra hasta donde se han normalizado estos hallazgos.

Hay cadáveres allí donde no debería haber; fueron encontrados por mujeres que buscan desaparecidos y no por una investigación oficial.

Y allí vamos, oootra vez

Pues habrá periodo extraordinario luego del aval de la Comisión Permanente.

No hay sorpresas, se atenderá la petición de la Presidenta Sheinbaum en torno a una nueva reforma electoral que busca aplazar para 2028 la elección de jueces y ministros, en tanto que una revocación de mandato presidencial, en caso de que se solicite y se cumplan los requisitos (como sin duda harán los morenistas) se realice en la misma fecha.

Con todo y supermayoría oficialista, hacer revocación y elección judicial el mismo día y en las mismas casillas es tema aún debate, como pronto se verá.

El triunfo y Delgado

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó en la última mañanera que ya se van a cumplir dos años de que se ganó la elección presidencial con la votación más numerosa, de qué llegó una mujer presidenta por vez primera a encabezar el gobierno federal y de qué se ganaron 24 estados.

Este recuento en Palacio Nacional ante la presencia de Mario Delgado generó la lectura de que él fue quien encabezó al partido Morena a un activismo distrito por distrito electoral en todo el país, más el trabajo electoral que coadyuvó al triunfo incuestionable de la mano de una candidata carismática, preparada y comprometida con el bienestar de la gente.

Texcoco, de Aeropuerto a diamante

Conagua decidió sacarle provecho al Parque Ecológico Lago de Texcoco, aquel que surgió de la cancelación del megaproyecto aeroportuario en el lugar.

Una de las preocupaciones que ha habido sobre este sitio es que termine por ser abandonado ante la lejanía y la ausencia de actividades, culturales, deportivas o musicales que atraigan a la población.

La Conagua romperá la Clínica de Béisbol que se realizará allí y que tendrá como gran estrella a Vinicio Castillo el gran jugador mexicano que hizo época en Grandes Ligas y que es un referente histórico del béisbol nacional.