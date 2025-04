Librar escaramuzas, perder guerras

Claudia Sheinbaum sobre los aranceles de Trump Sheinbaum consideró "bueno" para México el anuncio de aranceles que hizo al resto del mundo este miércoles el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, algo que ella atribuyó a la "buena relación" entre ambos gobiernos.

Una vez más la costumbre de confundir el monte con el orégano empaña o intenta disfrazar las consecuencias de una realidad adversa cuyas dimensiones, es cierto, podrían ser peores, pero nunca mejores, ¿no?, primero con la apología de una independencia cuya frágil relatividad espanta y la otra con una constante invocación a condiciones soberanas desmentidas por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos a cada paso, a cada vuelo de dron sobre el territorio, a la presencia de espías en el cielo y en la tierra; inspectores laborales en la vida sindical, supervisión fitosanitaria para cuidar la pureza de los aguacates y hasta a los condicionamientos de seguridad en los aeropuertos, no importa si están concesionados o los operan las H. Fuerzas Armadas, como en el AIFA, todo mundo se quita el cinturón y pasa por los arcos detectores y los rayos X, porque así lo dice la autoridad americana cuya calificación permite el mejor o peor funcionamiento de las terminales aéreas de todo el mundo, y no tiene demasiado caso poner más ejemplos de cómo vivimos y hemos vivido condicionados (y a veces determinados) por los Estados Unidos, pero al menos recordemos el golpe de timón en la estrategia de seguridad y el combate al fentanilo, solo por así haberlo mandatado otro gobierno, con el cual nos hemos querido congraciar para disminuir su atrabiliaria conducta, aunque para ello se trasladen prisioneros de nuestras cárceles de máxima (in) seguridad o se practique la cotidiana genuflexión cuando sus arrogantes funcionarios llegan a revisar la papeleta y dicen, como la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, vas bien, pero todavía te falta, ¿eh?

Pero esa tradición de negar la verdad con la piel del camaleón nos permite llenar los diarios con expresiones de este tipo:

“(U).- Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer los aranceles recíprocos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay aranceles adicionales para México, lo cual es bueno, y que esto se debe a la relación que se tiene con el país vecino que se basa en respeto a la soberanía nacional.

“No obstante, dijo que siguen en negociaciones con Estados Unidos ante los aranceles del 25% al sector automotriz, acero y aluminio.

“En el caso de México no hay aranceles adicionales, tampoco para Canadá. En el caso de Canadá hacen algunas especificaciones, y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el gobierno de México y Estados Unidos que se basa con respeto, colaboración, coordinación, pero con respecto a las y los mexicanos y a la soberanía nacional, y eso ha permitido que México no tenga aranceles adicionales”.

Una vez más se debería analizar el sentido de la palabra soberanía, porque un país no impone tarifas a sus importaciones pensando en el vendedor; lo hace porque soberanamente le viene en gana. Tampoco el exportador traiciona a su patria cuando los paga. No se trata de nuestra conveniencia.

El equilibrio entre esas dos posturas se puede lograr mediante acuerdos, tratados o convenciones entre Estados; pero si las cosas fueran de otro modo, podríamos revertir el argumento y decir: los Estados Unidos no respetan a nadie, nada más a México y Canadá, lo cual es falso.

A Canadá se le fustiga con la ironía del estado futuro en la bandera de las estrellas y las barras y a la larga se le trata igual. ¿Entonces, de donde tanto patriotismo exaltado? ¿Si todo se hizo por nuestra soberanía porque el trato es igual al concedido a los canadienses?

Obviamente la economía mexicana, con un horizonte de cero crecimiento para este año, con un alto déficit fiscal, con sangrías imparables por la catastrófica operación de las grandes empresas nacionales de energía (Pemex y CFE) ya tenía problemas serios, muy serios. Eso le permite decir a un opositor político (Ricardo Anaya):

“Por supuesto que nosotros rechazamos esta imposición unilateral de aranceles que ha anunciado el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump: esto va a afectar de manera brutal a la economía mexicana. Es muy probable que la economía mexicana entre en una recesión, lo cual va a afectar el empleo, el ingreso de las familias mexicanas”, alertó.

“El jefe de la bancada blanquiazul (Reforma) hizo notar, además, que ”la economía mexicana ya venía en picada. Si ustedes revisan un indicador que publica el Inegi, que es la inversión fija bruta, llevábamos ya cuatro meses consecutivos de caída en la inversión, es decir, la reforma judicial y errores que ha cometido la 4T ya habían tocado a la economía.

“Entonces, literalmente nos está lloviendo sobre mojado”.

Pero el aguacero sobre el charco no es visible para todos.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, por ejemplo, alaba el resultado, seguramente porque no desea disimular el mérito de su trabajo --faltaba más-- y con mal disimulada humildad, descubre un “nuevo sistema comercial”, después del anuncio “trumpiano” del miércoles, en el cual México obtuvo un trato especial, más por la vigencia (agónica y todo) del Temec y un tanto con la aportación presidencial y las conversaciones con Trump.

“… Ebrard aseguró (U) que la estrategia de la Mandataria “está funcionando” porque tenemos “un trato preferencial”. México permanecerá exento, subrayó”.

Pues exento no. Relativa y fugazmente favorecido, sí.

Ya cargamos (y de ellos no se habla en esta hora triunfal de claros clarines) con los aranceles de 25 por ciento a los automóviles (en sus partes no incluidas en el Temec, ¿verdad Stellantis?); el acero y el aluminio. Además todo aquello no protegido por el tratado se deberá caer cadáver, como decían en otros tiempos.

--¿Entonces? Pura algarabía mimetizadora… como hubiera dicho el Dr. Chunga.

“--Esa es la ruta (MEC), lo que ha venido construyendo la Presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar: Esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas (¿?)”.

“Es un gran logro, desde el punto de vista de que (por qué) cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción.”

--0--