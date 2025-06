Venga a nos el karma, pero ¡ya!

Leoncita Okto en Mazatlán Especial

Para este jueves está programada la inauguración de la primera

clínica-farmacia para perros y gatos establecida por don

Víctor González Torres, “Dr. Simi”, que anda que no lo para ni un cataclismo. El proyecto será iniciado en la colonia Escandón de la

CdMx y según su éxito… que sin duda lo tendrá… empezarán a surgir

por doquier sucursales con consultas que iniciarán costando 75 pesos, según escuché, monto muy accesible partiendo de que en las clínicas particulares piden en promedio 800 pesos. Lo mejor será que productos para desparasitaciones y vacunas tendrán al igual mucho más bajo precio, aún proviniendo del mismo laboratorio que los surte de común a las farmacias especializadas, así que… ¡bienvenido Simi Pet Care! Lamento mucho haber visto en RR SS hartas descalificaciones de un sector del gremio médico veterinario hacia el esfuerzo, alegando que se pauperizará su profesión y como así, descalificando de antemano a los colegas que trabajarán ahí. Recuérdese que el sol sale para todos y que con este concepto posiblemente muchos MVZ descansarán de la

lata que damos los protectores, siempre sin quinto en el bolsillo pero con muchas criaturas rescatadas y necesitadas de atención médica. Concédase el beneficio de la duda y demos tiempo al objetivo.

Y ahora… a lo comprometido la semana pasada que fue comentarles cómo había terminado la cirugía de URSUS, osito negro baleado hace ya casi tres años en Nuevo León y por ello quedando sin poder caminar. La intención era, se recordará, colocarle unas prótesis específicamente diseñadas al propósito por los expertos de diversas especialidades que siempre ayudan a Fundación Invictus-Érika Ortigoza en casos delicados. Lo anterior, con la esperanza de que la criatura -a base de terapias y rehabilitación- pudiera llegar a emprender caminatas; no las amplísimas que cualquier congénere realiza felizmente en sus territorios libres, pero sí cuando menos las necesarias para ejercitarse y decidir por sí solo hacia dónde movilizarse. Sin embargo y pese al agotador esfuerzo de 9.5 horas que duró la intervención, con un manejo anestésico bárbaro, no resultó viable la colocación de las ayudas terminando por decidirse la amputación del miembro posterior derecho de URSITOS (por desarticulación y con amplio bloqueo altamente profesional), que no por ello dejará de ser el enérgico, cooperativo, comelón y alegre osito que no se ha cansado de demostrar las ganas inmensas que tiene de vivir, ya que además y al término de su recuperación tiene las puertas abiertas en The Wild Animal Sanctuary, donde dispondrá de mucho amor, atenciones y de un entorno natural adecuado a su condición. ¡Queda decretado que así sea! y, a quienes me preguntaron si mi llamado había tenido respuesta por parte del excéntrico gobernador neolonés Samuel García, les informo que no y que no la esperaba, pero... hay un Dios que todo lo ve y que también su mirada alcanzará al que cobardemente disparó al inofensivo cachorrito. Al tiempo. Recuerden el caso del Rey Juan Carlos y el elefante…

EN OTRO TEMA, me preocupa y ocupa que algunos medios y “seguidores” le anden festejando al señor Ernesto Zazueta -propietario del dizque “santuario” Ostok- el que apenas a unas horas de haber realizado LA MUDANZA de su establecimiento en Culiacán al nuevo negocio que montará en Mazatlán, hubiera parido una de las leonas trasladadas a la que por cierto de inmediato le retiró la cría (suponiendo que solamente haya parido una) al son de que la madre no tenía leche. ¿Y qué carajos esperaba el gran “experto” y presidente de AZCARM tras un manejo improcedente bajo tal condición?, ya que narcotizar a cualquier animal cerca de la fecha de parto (que según siempre lo agarran desprevenido) conlleva riesgos no sólo para la madre sino también para la descendencia, al poder afectar en la primera su capacidad de dar a luz y presentar complicaciones durante el parto y en la segunda, al poderse producir problemas respiratorios especialmente si el nacimiento sucede mientras la madre aún está bajo los efectos anestésicos; igualmente influyen el estrés y el trauma que le pudieron haber provocado un aborto o la muerte fetal (que ignoramos si sucedió) e incluso causarle dificultades para la recuperación. Es de primer año que para cualquier procedimiento que requiera anestesia se tomen las debidas precauciones y se evalúe el riesgo-beneficio, considerando inclusive para el específico caso la edad gestacional y la disponibilidad de atención medico veterinaria inmediata; sin omitir las consideraciones éticas que deben priorizar el bienestar y la seguridad de los animales involucrados. Por lo tanto, insisto en que anestesiar a esa hembra tan próxima al parto sólo debió considerarse como algo absolutamente necesario, que con seguridad no lo fue, teniendo en cuenta asimismo que algunos productos pasan por vía placentaria pudiendo causar a las crías depresión respiratoria, hipotermia y efectos en el desarrollo a largo plazo. ¡Caramba!... ¿de verdad las autoridades competentes, ambientales y no, de verdad no dan cuenta de lo que el fulano hace y deshace con la fauna? Por cierto, pregunto si representantes de la ProFePA estuvieron acompañando los traslados y llegadas a destino de todas esas criaturas, al menos por los individuos que a riesgo de todo tienen a resguardo con el citado y cuyo costo en mantenimiento espero no se los cobre a lo infame con los cachorritos que han dado a luz y que en el caso de leones resulta hasta infame reproducirlos dada la sobrepoblación cautiva de la especie en México.

producciones_serengueti@yahoo.com