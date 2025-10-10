Malo conocido, bueno por conocer

Movimiento Ciudadano

Contra lo que muchos piensan, sí existe la oposición política formal en México. Hay por ahí varios partidos que siguen cobrando sus prerrogativas, aunque en los últimos tiempos hayan estado a muy bajo perfil.

Como el tiempo no se detiene ya es hora de que los partidos se sacudan la depresión por la dolorosa derrota de junio del 2024 y empiecen a prepararse para el 2027, que está más cerca de lo que parece.

Ha trascendido, como novedad principal, que el Partido Movimiento Ciudadano ya lo pensó mejor y ahora está dispuesto a buscar alianzas. Ya hay, se dice, primeros acercamientos con el PAN, pero los naranjas no quieren nada con el PRI.

De modo que Acción Nacional tendrá que resolver si se queda al lado del tricolor, malo conocido, o de plano se lanza a la aventura con el MC, bueno por conocer. Se ha dicho que en el Consejo Nacional de noviembre el blanquiazul tomará la decisión.

El primero de Clara

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, rendirá el próximo domingo, en el histórico recinto del Congreso capitalino, su Primer Informe de Gobierno. No ha sido un año fácil pero la ciudad conserva su vitalidad, pluralidad y solidaridad características.

El gobierno de Brugada ha reforzado los programas sociales que suponen, sin duda, un alivio importante para las familias chilangas beneficiadas. Los programas conforman una red de protección social para millones de personas.

Su momento más difícil, del que todavía no ha podido salir del todo, fue el doble asesinato en calzada de Tlalpan. Una vez que ese sombrío episodio se esclarezca, vendrá el acelerado despegue del gobierno de Clara que todos esperan.

Tradiciones y turismo

Oaxaca está lista para recibir al turismo nacional e internacional en las celebraciones con motivo de los Días de Muertos, por lo que el gobernador Salomón Jara presentó una amplia cartelera de actividades culturales y artísticas que se realizarán desde el 25 de octubre al 4 de noviembre.

Acompañado de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez, en el Complejo Cultural Los Pinos, el mandatario morenista invitó al turismo nacional e internacional a conocer las tradiciones de los pueblos oaxaqueños, que honran con estas festividades la memoria de quienes ya no están.

Vaya que Oaxaca se consolida como destino turístico y ha dejado atrás los conflictos que alejaron al turismo.

Un maestro del oficio

La noticia del fallecimiento del periodista Carlos Ferreyra Carrasco causó hondo pesar en el gremio. Tuvo una larga carrera en la fue reportero, pero también influyente columnista y servidor público.

En su hoja de servicios se recuerda su paso por el Senado de la República. La Crónica de Hoy fue uno de los medios nacionales que tuvo la fortuna de contar con colaboraciones de Ferreyra Carrasco. Descanse en paz don Carlos, un maestro de nuestro oficio.