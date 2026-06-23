América del Sur y Centroamérica hacen cambios en su política económica

El futuro político de la isla El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, frente un retrato del omnipresente Fidel Castro (ALEJANDRO AZCUY / CUBA PRESIDENT OFFICE / HANDOUT/EFE)

Todo parece indicar que los sistemas de política en dictaduras y en países socialistas en Centro y Sudamérica están cambiando. La respuesta es sencilla, no hay suficiente producción de bienes, baja calidad en sistemas de salud, desempleo, control gubernamental a la movilidad de las personas, dentro y para salir del país. El pasado día 17 del presente mes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista en Cuba, que la realidad impone cambios urgentes y necesarios, de tal manera que hay que modificar las normas y cambiar la burocracia que frena la economía. El proyecto para la isla es liberar el mercado cambiario, reducir subsidios a empresas estatales, el sector privado podrá participar en el ámbito agropecuario, y crear medidas para reducir las actividades prohibidas y fomentar la inversión extranjera.Desde enero de 1959, este gran país sufre de un control militar y gubernamental lo cual ha afectado en forma negativa su calidad de vida.Poco más de dos generaciones han padecido esta política y hasta ahora se avizora un cambio.Aunado a lo anteriormente mencionado, en Colombia triunfa en las elecciones a la presidencia de ese país un líder a favor de la libre empresa y con ello, se suma a Ecuador, Perú, Bolivia,Paragüay, Argentina y Chile. La Unión Europea tiene 27 países asociados y su calidad de vida es mejor que la de los países centro y sudamericanos,a pesar quetiene gobiernos socialistas en algunas de estas naciones, donde se fomenta la libertad en todos sentidos. Para México, la economía depende en buena medida del T-MEC, el cual definirá sus nuevas reglas en pocas semanas y con ello, millones de empleos en los tres países asociados. EnEEUU, 26 estados trabajan duramente bajo este tratado y en México y Canadá millones de personas dependemos de ello.A nivel subregional, se proyecta que América del Sur crecería al 2.4 % en 2026, por debajo del 2.9 registrado en 2025, reflejando una desaceleración en la mayoría de las economías de la subregión. En América Central el crecimiento estimado para este año será del 2.2 %, en comparación con el 2.3 % del 2025. Este resultado se ve influenciado por el crecimiento negativo que se espera de Cuba y Haití. En el Caribe de habla inglesa el crecimiento sería del 5.6 %, éste influenciado por laGüyana. En América del Sur los países con mayor crecimiento esperado sonParagüaycon 4.5 %, Argentina con 3.3 %, Perú con 3.2 % y Venezuela 6.5 %. En América Central, República Dominicana y Panamá crecerán en un 4 %, Honduras y Costa Rica un 3.9 %, Cuba -6.5 %. En el Caribe laGüyana, Granada yAntigüatendrán crecimiento positivo. Como se puede ver que los cambios económicos más significativos en América Latina durante los últimos años pueden resumirse en los siguientes puntos: 1.- Menor inflación y reducción de tasas de interés. 2.- Crecimiento económico moderado y persistente. 3.- Reconfiguración del comercio internacional. 4.- Auge de sectores estratégicos (litio en Argentina y Chile, cobre en Chile y Perú, petróleo enGüyana. 5.- Cambios en políticas económicas (algunos países han impulsado reformas fiscales, reducción del gasto público y disciplina fiscal). 6.- Mayor digitalización financiera. 7.- Persistencia de desafíos estructurales. A pesar de los avances, continúan problemas como alta informalidad laboral, desigualdad de ingresos, baja productividad, insuficiente inversión en salud y educación, y dependencia de exportaciones de materias primas. En el caso de México se presenta como una fortaleza económica la cercanía conEEUU, se amplía la base manufacturera y una integración comercial regional. Un desafío presente es el crear una infraestructura energética, otorgar seguridad y aparece una incertidumbre regulatoria en algunes sectores productivos.P.D. DETERMINACIÓN: ES ESA FUERZA SILENCIOSA QUE NO GRITA,PERO NO SE DETIENE. NO ESPERA MOTIVACIÓN. NO PIDE PERMISO. NO DUDA, ACTÚA, CAE, SE LEVANTA… Y SIGUE.CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.¡MÉXICO ES PRIMERO! JUNIO DEL 2026.