¿Cumbre en DC?

El sorteo mundialista de la próxima semana es el arranque formal de la Copa FIFA 2026. Tendrá un gran peso deportivo, ya que las selecciones conocerán su ruta rumbo al trofeo, pero también se perfila como un evento político de alto nivel para EU, Canadá y México.

El evento se llevará cabo en Washington DC, a la vuelta de la casa de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ya confirmó su asistencia y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dejó la puerta abierta. Dijo que mañana tomará la decisión definitiva, con lo que se abre la posibilidad de que se concrete un encuentro trilateral si agregamos a Canadá que también es sede mundialista.

Hay temas de sobra en la agenda de los tres países, comenzando por el hecho de que a lo largo del 2026 será la renegociación del T-MEC. Antes de eso están los aranceles, el fentanilo, los carteles, de modo que además de los pronósticos deportivos hay presagios de alto política.

43 suspirantes

Muchos son los llamados, pero solo uno, o una, se quedará con la titularidad de la FGR que es un cargo codiciado a jugar por los 43 perfiles que los senadores tendrán que analizar para dar con el sucesor de Gertz Manero.

Ernestina Godoy arranca en el mejor carril porque incluso ya se sienta, en calidad de interina, en la silla que fue de Gertz. No solo eso, dos personas que no son senadores pero que tienen voz y voto, como la presidenta Sheinbaum y Omar García Harfuch, ya dijeron que con Godoy habrá mejor coordinación.

Quieren repetir el esquema que ya se probó en el gobierno capitalino. Por lo pronto, en la larga lista de aspirantes no hay nadie de la liga en la que juega Godoy.

El guion de los narcos

El guion se sigue de acuerdo a lo estipulado. Si los narcos mexicanos detenidos en cárceles de Estados Unidos quieren mejores condiciones de reclusión, incluso penas más cortas, tienen que negociar y estar dispuestos a decir lo que el Tío Sam quiere escuchar. Si no quieren hablar se van a juicio, pero si pierden pueden perder incluso la vida.

Para empezar a negociar el primer paso es declararse culpable y eso es justo lo que acaba de hacer Joaquín Guamán López, hijo del Chapo y ahijado del Mayo Zambada, a quien, dicen, traicionó y entregó a los americanos para iniciar la negociación con el pie derecho.

Joaquín es de las pocas personas que saben al detalle lo que ocurrió el día que cayó el Mayo y quién asesinó a Nemesio Cue. Las dos cosas ocurrieron el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Esa información está en manos de los fiscales americanos para susto de muchos.

Omar en Michoacán

Mañana el Gabinete de Seguridad en pleno estará en la ciudad de Morelia para revisar avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se han registrado avances importantes que han bajado mucho la tensión que generó el asesinato del alcalde de Uruapan.

Las primeras detenciones de los culpables y el anuncio de que el Ejército construirá un cuartel en esa región. No todos cooperan con el mismo interés, el inefable senador Fernández Noroña, en otro de sus lances, despotricó contra la alcaldesa, pero bueno su estilo es saltarse es ser el legislador incómodo.