¡Hola, hola, NY! Clara Brugada

Con la misma cercanía y familiaridad con la cual se comunica con su audiencia capitalina, con una afabilidad y alegría tan relevante con su mirada estratégica, la Jefa de Gobierno de la capital de México, Clara Brugada, saluda a un público de alcaldes locales-globales convocado en la capital económico-cultural del mundo occidental.

Su “hola, hola” inicial actualiza un posicionamiento iniciado hace más de cuatro décadas en una agenda de izquierda a favor de los cuidados de las y los más desfavorecidos, por la vivienda a los más vulnerables y en el liderazgo de las y los gobernantes de las entidades de izquierda en ruta de preparación hacia las elecciones del 2027.

Brugada recuerda ante Zohran Mamdani, el alcalde progresista más visible del país más poderoso del orbe, cuando en 1987 era una joven activista caminando las calles de Nueva York bajo el frío cobijo del Día Internacional de los Sin Techo. Llevaba demandas nacidas en las periferias de América Latina por un espacio digno.

En la reconfiguración de proyectos hacia las izquierdas, ahora pendular y aparentemente disminuidas internacionalmente, las 48 horas de Brugada en NY, siendo la figura más relevante del obradorismo solamente después del fundador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el entendimiento de la seguridad colectiva en el marco del Día Internacional de la Paz, conmemorado este 21 de septiembre, es posicionamiento mundial y nacional.

Es relevante la securitización reconocida en Estados Unidos, probablemente menos de lo que lo es la agenda social vertebral de la izquierda: entornos habitables, tejidos comunitarios sólidos.

Durante los trabajos del foro Urban 20, en la mesa “Vivienda, asequibilidad y el derecho a permanecer”, Brugada, recordó el acompañamiento que hizo de aquella movilización de 1987 y reafirmó un poderoso axioma: No housing, no peace.

Las grandes capitales globales enfrentan una encrucijada ideológica. Por un lado, avanza un modelo impulsado por expresiones políticas conservadoras, tanto en Europa como en Latinoamérica, promotoras de la desregulación del suelo, privatización de servicios comunes, mercantilización de la vivienda. Del otro el renovado rescate comunitario.

Frente a aquel panorama de exclusión hay una robusta coalición de más de 30 ciudades globales decididas a edificar alternativas públicas viables. El bloque progresista urbano propone rescatar el papel del Estado como planificador, regulador y protector del bienestar comunitario. A él alude Brugada y a él se refiere Mamdani.

Un dato presentado por Brugada en NY revela la magnitud de los resultados: entre 2018-2026, incluyendo el legado de Sheinbaum, en la CDMX casi medio millón de personas salió de la pobreza habitacional. También se reconocen desafíos persistentes como la escasez de vivienda, gentrificación y expulsión de comunidades derivada de dinámicas inmobiliarias especulativas.

La Gran Manzana, epicentro del capitalismo global, constituye simultáneamente el laboratorio conceptual donde se debaten las crisis civilizatorias. El diálogo global en foros como Urban 20 vincula agendas antes consideradas independientes, desde el cambio climático, la crisis de los cuidados, el déficit habitacional y las utopías urbanas como proyectos de infraestructura social integral que destaca Mamdani como modelo a seguir. Literalmente, de Iztapalapa para el mundo.

Las Utopías hechas realidad y captadoras de atención internacional.

Mamdani, el alcalde anfitrión del Urban 20, reconoce a la CDMX como “inspiración especialmente por la manera como ha respondido a la crisis de los cuidados”, y se declara admirador de las iniciativas de la Presidenta Sheinbaum y la forma de atender los mismos problemas del costo de vida.

En el horizonte hacia la agenda 2030, la de la ONU o la del país, NY es una parada estratégica como en 2028 será la CDMX, sede del Foro Urbano Mundial. ¡Hola, hola, Nueva York!