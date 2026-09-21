Con Vicente de testigo

En este espacio se adelantó y la foto dominical lo confirmó: Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica fundidos en un abrazo, para la foto y con un retrato del libertador Vicente Guerrero de fondo. Símbolos y más símbolos para despejar las dudas que podían quedar sobre una operación que, silenciosa pero efectiva, se ejecutó en las últimas semanas.

En Acapulco las aguas también retornan a su nivel, suspendiendo manifestaciones de inconformidad por los resultados de la encuesta que designó a Mojica como coordinadora y segura candidata a la gubernatura estatal.

Por cierto, Beatriz estuvo este fin de semana en la Ciudad de México, afinando ya los trabajos en una entidad donde, ya con los líos internos resueltos, es previsible que Morena encuentre poca oposición.

Informe en San Luis Potosí

Algunos informes de Gobierno son intrascendentes, otros, como el de San Luis Potosí, deberán escucharse muy bien (y verse, debido al formato audiovisual del que gusta el gobernador). El evento potosino nos dará pistas sobre el tono que podemos esperar en una de las contiendas más interesantes que tiene la agenda 2027.

Y no olvidemos que en el estado se juega tanto la gubernatura, con el bloque 4T desintegrado, y con muchos personajes que podrían dar un empujón a los partidos de oposición tradicionales para que sean competitivos.

A la par de la gubernatura, las disputas por las principales presidencias municipales prometen ser de pronóstico reservado.

Marina y Sheinbaum

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Tijuana no fue una gira de trabajo más, fue reafirmación política en un escenario del que mucho se ha hablado en los últimos meses. Morena, es obvio, busca demostrar que su hegemonía no es casualidad y que la mandataria bajacaliforniana no piensa pasar a un perfil bajo en los últimos meses de su gestión.

Por el contrario, desde su Informe de Gobierno muestra cifras como las de apoyos sociales (más de un millón de beneficiarios de programas del Bienestar en la entidad) y en la visita de Sheinbaum se eligió como tema eje un ambicioso plan de vivienda social.

Hoy por hoy, Baja California es una de las joyas más preciadas de la 4T, se oyó decir durante la gira.

Gobierno local y Cambio Climático

De por sí, los gobiernos municipales suelen tener muchas carencias y deficiencias en su gestión, y el federalismo mexicano reafirma esas limitaciones al caminar en sentido contrario al que debería: en lugar de que los gobiernos estatal y federal intervengan sólo en aquello que no es propio de la atención local, cualquier problema suele rebasar al cabildo.

Zapotlanejo, en Jalisco, está enfrentando una emergencia por inundaciones fuera de temporada y en caudales completamente atípicos. Es, además, una emergencia que parece pegar específicamente al municipio, no a una región completa, lo que hace saltar las alarmas sobre lo que el cambio climático puede provocar en puntos específicos del país.

La presidenta municipal de Zapotlanejo, Silvia Patricia Sánchez, ya había tenido que enfrentar una emergencia por lluvias al inicio de su gestión, pero la dimensión de que está ocurriendo ahora (y que comenzará a verse en redes sociales y televisión) es de otra dimensión. Aquí estoy, dijo a los damnificados y, luego de explicar que el problema es el volumen de lluvias en las partes altas del municipio, agregó que “no hay manera más de que pedirle a Dios que no llueva de esta manera, es lo único...”.