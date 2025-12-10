Verde CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México colocó un bono verde por 3 mil millones de pesos para financiar las nuevas Líneas 5 y 6 del Cablebús

La Ciudad de México lanzó el Bono Verde más grande en su historia, una emisión por 3 mil millones de pesos con calificación AAA destinada a financiar dos nuevas líneas de Cablebús: la de Álvaro Obregón a Magdalena Contreras, con conexión a Mixcoac, y la de Milpa Alta a Tláhuac. Más allá del dato financiero, el bono resume la narrativa ambiental que el gobierno capitalino ha construido desde campaña: una ciudad que quiere ser más limpia, verde y sostenible, entendiendo que la movilidad también es política ambiental.

Durante el campanazo en la Bolsa Mexicana de Valores, Clara Brugada destacó que los inversionistas confían en la ciudad por su estabilidad fiscal, responsabilidad presupuestal y proyectos con impacto social y ambiental. Ese mensaje se alinea con una agenda que su gobierno impulsa desde el primer día: reverdecer la capital, proteger el suelo de conservación, transformar el manejo de residuos y avanzar hacia una movilidad menos contaminante.

En junio, la administración de Brugada presentó un Plan Ambiental de 10 ejes, que incluye metas como plantar 40 millones de árboles, crear 10 mil “manzanas verdes”, convertir a la ciudad en una “ciudad esponja” que infiltre agua y fortalezca la protección del suelo de conservación. La apuesta por el Cablebús forma parte de esa misma lógica: transporte limpio, accesible y con capacidad real de reducir emisiones en zonas históricamente relegadas.

A la par, la estrategia “Ciudad Circular, Basura Cero” busca transformar al menos la mitad de los residuos sólidos mediante reciclaje y compostaje, apoyada por nueva infraestructura en el Bordo Poniente y por la recién creada Agencia de Gestión Integral de Residuos. Este andamiaje institucional es crucial para que la transición hacia una economía circular tenga continuidad más allá de un periodo de gobierno.

El suelo de conservación -88 mil hectáreas vitales para la recarga del acuífero y la regulación climática- también se volvió prioridad. El gobierno presume la recuperación de más de dos millones de metros cuadrados invadidos y mantiene la política de “cero crecimiento” de la mancha urbana en zonas ecológicas. La señal es inequívoca: sin suelo verde, no hay futuro ambiental posible.

Todo esto dialoga con la fortaleza económica de la capital. Brugada recordó que la CDMX aporta 15% del PIB nacional, concentra más de la mitad de la inversión extranjera directa del país y aumentó 17% el presupuesto ambiental este año. El Bono Verde es la pieza que conecta crecimiento económico y transición ecológica.

La parte decisiva llega ahora. Un bono verde se evalúa por resultados, no por discursos. La ciudad deberá demostrar con datos cuánto se reducen las emisiones, qué beneficios genera el Cablebús y cómo avanza la reforestación, la restauración de ríos y la gestión de residuos. Pero si algo ha demostrado esta administración es que construyó bases sólidas. Si mantiene el ritmo, la CDMX podrá comprobar que su narrativa verde tiene sustancia y podrá consolidarse como referente en sostenibilidad urbana.

