Pinochetazo electoral

Reacciones El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sale del Palacio de la Moneda este lunes, en Santiago (Adriana Thomasa/EFE)

El péndulo político se excedió en Chile. El país andino pasó de un gobierno de izquierda a uno de extrema derecha. Con decirles que el candidato ganador tiene a Augusto Pinochet, culpable de crímenes de lesa humanidad, como su ejemplo a seguir.

Claro que hay una diferencia monumental. El general Pinochet dio un golpe de Estado a un gobierno electo de manera democrática, y José Antonio Kast ganó una elección de manera inobjetable.

El eco de los resultados resonó en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum dijo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas de la región y auguró que lo ocurrido en el extremo sur del continente, o sea que un gobierno conservador venza a uno de izquierda, no pasará aquí.

2026, año de la reforma electoral

A mediados del mes de enero se formalizará la propuesta de Palacio sobre la reforma electoral. Se dice que es un cambio tan relevante como la Reforma Judicial, la exigencia es que el proceso legislativo les salga mejor.

En el pasado reciente, las bancadas del oficialismo en el Congreso federal, y sobre todo en los congresos locales, competían para ver quién aprobaba más rápido las iniciativas que les enviaban. No las leían y a veces ni siquiera abrían el sobre. Después presumían, sin sonrojarse, de lo rápido que habían cumplido la instrucción. Una verdadera calamidad.

No se pone en duda que el grupo en el poder tiene los votos suficientes para forzar los cambios que le beneficien, pero en casos tan relevantes como el marco legal de las elecciones no hay lugar para vicios como el fast track, que es una afrenta a la ciudadanía. Hay que dar a conocer los cambios, su razón de ser y dar espacio a voces divergentes. La mayoría de votos ya la tienen en el bolsillo.

Sororidad capilar

La imagen de un grupo de legisladoras locales jalándose los cabellos muestra la altura del debate político en el congreso capitalino y la ausencia notable de operadores políticos que encausen los debates. En medio de las féminas enfurecidas un diputado bigotón no se aguanta la risa.

La causa, dicen cronistas legislativos que ya están listos para la Arena Coliseo, fue un enésimo intento de agandalle de la fracción mayoritaria sobre la conformación de un órgano de transparencia, ese fue el pretexto para el jaloneo.

Hay quien dice en Donceles que ya se la tenían guardada desde antes y no quisieron que terminara el periodo ordinario sin ajustar cuentas y quitarse las extensiones a la vista de todos.

Coahuayana, presuntos responsables

Para que los bombazos como el ocurrido frente a las oficinas de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, no se repitan la clave es que los responsables no se salgan con la suya. Si quedan impunes seguirán con sus actos de terror.

Por eso se recibió con beneplácito la información de que elementos de las fuerzas armadas desmantelaron un campamento criminal y detuvieron a seis malandros que podrían ser responsables de hacer estallar el autobomba.

La sola existencia de un “campamento criminal” es inquietante. ¿Cuántos más hay? ¿Se pueden detectar con drones o con satélites? La impunidad es la gasolina premium de la delincuencia. Cuando los que la hagan la paguen se contará otra historia.