Tema electoral en EU

Donald Trump

Con la mira puesta en la elección de noviembre, grupos cada vez más grandes de legisladores demócratas se presentan ante el electorado hispano de EU como defensores de México ante los amagos de Trump de bombardear al país para eliminar narcos.

La eventual irrupción militar unilateral de fuerzas especiales ya es tema electoral. Sería un desastre han dicho, con razón, los demócratas que ponderan los resultados de la cooperación binacional en la reducción del tráfico de fentanilo y la caída de la migración indocumentada. Fueron más allá, presentaron a la Cámara Baja un proyecto de ley para impedir una guerra no autorizada en México.

A partir de ahora cualquier decisión estará atada a la competencia electoral, incluso una medida de fuerza militar. El riesgo es permanente, porque si la Casa Blanca piensa que le dará votos, hará el desastre.

Cumpleaños-mitin

El senador Félix Salgado festejó a lo grande su cumpleaños 69. Las crónicas hablan de miles de personas que acudieron a cantarle Las Mañanitas. Fue una fiesta temática, el tema fue la nominación de Morena para la elección del año que entra, porque El Toro sin Cerca no quita el dedo del renglón, va por la candidatura y el escollo del nepotismo no lo detiene.

De hecho, en la celebración ocupó un lugar central su hija, Evelyn, la actual gobernadora a quien quiere suceder.

Según Félix, por estatutos le toca a Morena poner a un hombre en la candidatura y él ya tiene todas las velas prendidas. Adelantó que si no le toca no buscará abanderar otro partido que no sea Morena. Pesan sobre el cumpleañero señalamientos gravísimos, pero él maneja sin pudor que a pesar de los pesares en Palenque lo ven con buenos ojos.

Olas campechanas

Desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y seis rectores de instituciones públicas refrendaron la defensa de la autonomía en la vida universitaria.

Los titulares subrayaron que ésta es indispensable para desarrollar el conocimiento sin subordinación a intereses, manteniendo siempre el compromiso de rendir cuentas a la sociedad. Las y los rectores coincidieron que en el país existen las condiciones para dialogar con los poderes del Estado para fortalecer la libertad de cátedra, se garanticen los recursos suficientes para la educación superior, la ciencia, la investigación y la cultura.

Bienvenido el mensaje de unidad de la comunidad académica y más aún cuando en Campeche hacen olas.

Fitur, sin permiso de fallar

La clave para detonar el crecimiento del turismo en una entidad es la voluntad política de los gobernantes. En Puebla, Alejandro Armenta tomó la decisión, desde el arranque de su gestión, de convertir al estado en un referente del turismo en el país e incrementar, en el corto plazo, visitantes y claro derrama económica.

Por eso ha tomado con toda la seriedad la participación de Puebla en la Feria Internacional de Turismo de Madrid que arranca la semana que entra y que tiene a México como país socio.

Puebla tiene Pueblos Mágicos, sitios arqueológicos, lugares para el turismo de aventura, una gastronomía alucinante, artesanías incomparables. En suma, está dotado integralmente para el turismo. El gobernador Armenta marca el paso y aterrizar las acciones corre a cargo de la secretaria Carla López – Malo. No hay permiso de fallar.